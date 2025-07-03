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За три роки зарплати українців зростуть майже вдвічі – прогноз уряду

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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За три роки зарплати українців зростуть майже вдвічі – прогноз уряду
Кабмін очікує зростання середньої зарплати до 40 тис. грн до 2028 року
фото: glavcom.ua

У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки йдеться, що середня зарплатня українців зросте до 40 тис. грн

Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Вона визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. Передбачаються зміни мінімальної зарплатні та прожиткового мінімуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду №774 від 27 червня 2025 року.

Бюджетна декларація стане основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік. У документі містяться загальні показники доходів і фінансування держбюджету, граничні показники видатків, розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та інші цілі державної політики.

Як зміняться мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

У 2026–2028 роках прожитковий мінімум для працездатних осіб зростатиме:

  • 2026 рік – 3288 грн,
  • у 2027 рік – 3478 грн,
  • у 2028 рік – 3667 грн.

Мінімальна зарплата планується на рівні:

  • з 1 січня 2026 року – 8688 грн,
  • з 1 січня 2027 року – 9374 грн,
  • з 1 січня 2028 року – 10059 грн.

Посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду ЄТС становитиме:

  • з 1 січня 2026 року – 3470 грн,
  • з 1 січня 2027 року – 3744 грн,
  • з 1 січня 2028 року – 4018 грн.

За прогнозом уряду, середня зарплата у 2025 році складе 24 389 гривень.

У Бюджетній декларації передбачено такі показники середньої зарплати штатних працівників:

  • у 2026 році – 30 240 грн (зростання на 24%),
  • у 2027 році – 35 268 грн (зростання на 16,6%),
  • у 2028 році – 39 758 грн (зростання на 12,7%). 

На урядовому порталі зазначається, що декларація передбачає два сценарії розвитку подій, починаючи з 2026 року. Перший ґрунтується на можливому покращенні безпекової ситуації, другий – на продовженні повномасштабної агресії Росії проти України. Якщо війна триватиме, витрати на сектор безпеки й оборони у 2026 році будуть не менші за цьогорічні (з урахуванням змін до держбюджету).

Вибір одного з двох сценаріїв відбудеться під час формування проєкту бюджету. При цьому витрати на оборону й надалі залишатимуться основним пріоритетом бюджету незалежно від розвитку подій. Наступним кроком стане подання Бюджетної декларації до Верховної Ради.

Раніше «Главком» повідомляв, що у першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зросла на майже чверть (24,1%). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Данила Гетманцева.

Також «Главком» інформував, що через брак кадрів на українському ринку праці дедалі більше роботодавців відкриваються до співпраці з кандидатами без досвіду. Це створює нові можливості для тих, хто лише починає свій кар’єрний шлях або має мінімальний досвід. Як свідчать дані платформи OLX Робота за травень 2025 року, найбільше вакансій для новачків зафіксовано у сферах виробництва, торгівлі, логістики та будівництва,

 

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Теги: Держбюджет уряд декларація мінімальна заробітна плата

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