Доходи українських програмістів за кордоном б’ють рекорди – де платять найбільше

Опитування також засвідчило, що знання англійської безпосередньо впливає на рівень заробітку

Найвищі зарплати – у продуктових компаніях і стартапах

Компанія Dou.ua провела зарплатне опитування серед понад 5 тис. українських розробників. Воно показало зростання доходів у досвідчених айтівців. Особливо це стосується тих, хто працює за кордоном. Про це пише «Главком» з посиланням на опитування Dou.ua.

За даними дослідження, найвищі середні зарплати зафіксовані в США. Там український розробник отримує близько $8800 на місяць після сплати податків. У Великій Британії українські програмісти заробляють понад $7200, а в Іспанії – близько $5600.

Опитування також засвідчило, що знання англійської безпосередньо впливає на рівень заробітку. Розробники з рівнем англійської Advanced заробляють на $200–300 більше, ніж ті, хто володіє мовою гірше. Це особливо помітно серед Middle та Senior фахівців.

Найвищі зарплати – у продуктових компаніях і стартапах. У сервісних фірмах, які надають фахівців «в оренду», спостерігається незначне зниження зарплат для Middle-розробників. Водночас такі компанії залишаються найпопулярнішими серед стажистів і початківців.

У межах України найвищі зарплати зафіксовані у Києві та Львові. Заробітна плата, у середньому, становить $3700. В інших містах – від $2900 до $3600. Найбільше отримують ті, хто спеціалізується на Back-end і Mobile-розробці, а також працює з мовами Scala, Go, Kotlin, Swift і Python.

Такою є середня зарплата за позиціями:

Technical Lead – $5550;

Team Lead – $5300;

Senior – $4700;

Middle – $2400;

Junior – $930;

Інтерн – $376.

Нагадаємо, голлівудські актори, режисери та інші працівники творчої індустрії наполягають на ослабленні правил штучного інтелекту (ШІ), проте сотні інсайдерів підписали відкритий лист, щоби не допустити цього.