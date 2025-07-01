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ChatGPT кардинально вплинув на одну категорію вакансій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ChatGPT кардинально вплинув на одну категорію вакансій
ChatGPT скорочує необхідність у працівниках
фото: 123RF/supatman

ChatGPT вплинув на працевлаштування людей, які не мають досвіду 

З моменту запуску чат-боту ChatGPT у листопаді 2022 року кількість нових вакансій початкового рівня на ринку праці скоротилася майже на третину. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Це відбувається на тлі того, як дедалі більше компаній заявляють про плани використати штучний інтелект для скорочення штатів. 

Згідно з дослідженням сайту з пошуку роботи Adzuna, про яке пише The Times, кількість пропозицій для стажистів, випускників та фахівців без досвіду роботи, впала на 31,9%. Частка таких вакансій на загальному ринку праці скоротилася майже на 4% порівняно з 2022 роком, і тепер становить лише чверть.

Як приклад наводиться британська телекомунікаційна компанія BT, яка у травні 2023 року оголосила про плани замінити 10 тис. співробітників штучним інтелектом до кінця десятиліття. Скорочення торкнуться насамперед посад, пов'язаних з обробкою дзвінків та діагностикою мереж. Генеральний директор компанії Еллісон Кіркбі також припускає, що подальший розвиток штучного інтелекту може призвести до ще більших звільнень.

Прогнози експертів виглядають ще тривожнішими. Глава ІІ-стартапу Anthropic Даріо Амодеї попередив, що протягом найближчих п'яти років технології штучного інтелекту можуть скоротити половину всіх офісних посад початкового рівня. За його оцінками, це може підвищити безробіття в усьому світі на 20%.

Нагадаємо, штучний інтелект вже відбирає у живих співробітників роботу, але гендиректор ШІ-підрозділу Google DeepMind Деміс Гассабіс стверджує, що попри це завдяки технології у людей з'являться нові й дуже цінні заняття.

Раніше генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про неминуче скорочення робочих місць у компанії через широке впровадження штучного інтелекту. 

До слова, сервіс ChatGPT від OpenAI нещодавно був тимчасово недоступний для частини користувачів в усьому світі. З ранку вівторка, 10 червня, спостерігались серйозні перебої в роботі платформи. 

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Теги: праця робота штучний інтелект безробіття технології

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