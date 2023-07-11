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Україна виділила кошти для допомоги полоненим та їхнім родинам

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна виділила кошти для допомоги полоненим та їхнім родинам
29 млн грн будуть спрямовані на виплату по 100 тис. грн одноразової державної допомоги звільненим із полону
фото з відкритих джерел

Держава введе щорічну грошову допомогу сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених

Кабінет Міністрів України виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«140,3 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету на фінансову допомогу особам, які повернулися з полону, а також сім'ям осіб, які досі перебувають у полоні», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ передбачає 111,3 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується в розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.

Раніше повідомлялося, що з Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

 

Теги: гроші полон

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