Україна виділила кошти для допомоги полоненим та їхнім родинам

29 млн грн будуть спрямовані на виплату по 100 тис. грн одноразової державної допомоги звільненим із полону

Держава введе щорічну грошову допомогу сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених

Кабінет Міністрів України виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«140,3 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету на фінансову допомогу особам, які повернулися з полону, а також сім'ям осіб, які досі перебувають у полоні», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ передбачає 111,3 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги сім'ям політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується в розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.

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