Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото

Володимир Зеленський тепло привітав захисників

Із Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.

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Нагадаємо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.

Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

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Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.