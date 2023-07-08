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Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повернення в Україну командирів оборони «Азовсталі»: перші фото
Денис Прокопенко вітається із Зеленським
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський тепло привітав захисників

Із Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.

20 фото
На весь екран

Нагадаємо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.

Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.

 

Теги: Володимир Зеленський дружина Офіс президента

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