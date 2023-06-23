В Україні злетіли ціни на популярний овоч

Ціна на картоплю торішнього врожаю зросла в середньому на 50%, у порівнянні з минулим тижнем

В Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Так, станом на сьогодні ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг – це в середньому на 50% дорожче, у порівнянні з минулим тижнем

Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання – фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.

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При цьому аналітики зазначають, що практично весь минулий сезон вартість картоплі врожаю 2022 року утримувалася на досить низькому рівні. І тільки під кінець поточного сезону українські виробники істотно підвищили відпускні ціни на свою продукцію.

Нагадаємо, незначного зниження цін на популярні серед українців черешні та абрикоси слід очікувати не раніше кінця цього місяця.

До слова, Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти.

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.