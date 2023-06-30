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Обшук у нардепа Алексєєва. У мережі з'явилися фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обшук у нардепа Алексєєва. У мережі з'явилися фото
Під час обшуку у народного депутата було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші
фото: телеграм-канал/operativnoZSU

Правоохоронці звинувачують народного депутата Сергія Алєксєєва у шахрайстві

Служба безпеки України вручила підозру народному депутату Сергію Алєксєєву. У мережі з'явилися фото того, як проходив обшук. Кадри опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Під час обшуку у народного депутата було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

Як повідомлялося, сьогодні вранці Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Також «Європейська Солідарність» заявляє про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії.

Теги: обшук Європейська солідарність СБУ гроші партії політика

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