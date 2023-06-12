ЗСУ оголосили про звільнення села у Запорізькій області

Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів

Сьогодні, 12 червня, українські захисники звільнили село Новодарівка Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької окремої бригади територіальної оборони в Facebook.

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«4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські воїни звільнили ще один населений пункт – Сторожове, що у Донецькій області.Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

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Нагадаємо, українські військові під час успішних контрнаступальних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.