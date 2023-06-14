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Аніматор, офіціантка, будівельник: скільки можна заробити за сезон у Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Аніматор, офіціантка, будівельник: скільки можна заробити за сезон у Польщі
У Польщі можна розраховувати на різні варіанти сезонной роботи
фото з відкритих джерел

Найкращі сезонні заробітки у Польщі на пляжах, у офіціантів та на будівництві

Уже в травні ринок праці Польщі заповнили вакансії в галузях сільського господарства, садівництва та будівництва – таких працівників чекають найбільше. Експерти зазначають, що через коливання валюти ринок праці сусідки України цього сезону не надто привабливий для іноземних заробітчан, але заробити цілком пристойні гроші все ж можна.  Про це пише польське видання Businessinsider.

Наприклад, відповідно до аналізу експертів, продавець у магазині зможе заробити від 18 до 22  злотих на годину (160-197 грн за курсом НБУ). Трохи більше – до 24 злотих на годину (215 грн) заплатять на пляжах. Офіціанти можуть заробити так само, однак у цьому випадку ще можна розраховувати на чайові. Найбільшу зарплату виплачують інструкторам з серфінгу – аж до 50 злотих на годину (500 грн).

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Загалом рейтинг зарплат на сезонних роботах в Польщі такий:

  • Інструктор з серфінгу – від 25 до 50 злотих на годину (224-500 грн);
  • Працівник на будівництві – від 20 до 35 злотих на годину(179-314 грн);
  • Аніматор/ка – від 20 до 28 злотих на годину (179-251 грн);
  • Працівник у сільському господарстві – від 18 до 25 злотих на годину (161-224 грн);
  • Працівник в галузі вирощування сільгоспкультур – від 18 до 25 злотих на годину (161-224 грн);
  • Опікун/ка для дітей (няня) – від 18 до 25 злотих на годину (161-224 грн);
  • Працівник на фестивалях музичних – від 18 до 25 злотих на годину (161-224 грн);
  • Працівник малої гастрономії – від 18 до 25 злотих на годину (161-224 грн);
  • Працівник в готелі / центрі відпочинку – від 18 до 24,5 злотих на годину(161-220 грн);
  • Офіціант/ка – від 18 до 24 злотих на годину(161-215 грн);
  • Працівник на пляжі – від 18 до 24 злотих на годину (161-215 грн);
  • Працівник сезонний в магазині – від 18 до 22 злотих на годину (161-197 грн).

«Хоча цього року в сезон, через ціни, ми не очікуємо такого великого інтересу з боку туристів, як у попередній, який також був першим повністю відкритим після пандемії, кількість робочих місць для обслуговування туристичного потоку зросте. не зменшиться. що він буде на рівні минулого року. Це пов’язано з тим, що туристи все ще хочуть відпочивати в Польщі, тим більше, що деякі популярні південні напрямки з кожним роком виявляються все дорожчими», – коментує ситуацію  експерт ринку праці, засновник Personnel Service Кшиштоф Інглот. 

Нагадаємо, українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку.  За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3 800 злотих або 25,1 тисячі гривень.  За фізичну роботу можна отримати в середньому 4 000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані фахівці отримують близько 4 500 злотих або 29,8 тисячі гривень. 

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Теги: зарплата гроші українці Польща робота

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