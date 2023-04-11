Огірки за 200 грн, цибуля за 80. Міністр агрополітики анонсував, коли впадуть захмарні ціни на овочі

Чому дорожчають овочі, коли паливо і гривня дешевшають?

Цьогорічні ціни на моркву, цибулю, томати в Україні побили всі рекорди. Проте в інтерв'ю «Главкому» міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський пояснив це простими законами ринку та запевнив, що подорожчення відбулося не тільки в Україні.

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«Це пов’язано з тим, що зараз на ринку мало тих же томатів, на вулиці сніг. У кінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжих ще не з’явилось. Логістика в Україну дорога», – зазначив міністр.

Цього року були й нестандартні ситуації, пов’язані з Туреччиною, – найбільшим постачальником томатів у Європу. Після землетрусів Туреччина мала певний період заборони на експорт овочів, доки вони не розібрались, що далі робити. Все це разом впливає на ціни.

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«Більше того скажу: в принципі, завжди так було, є і буде не тільки в нас, а й в інших країнах. А ми кожен рік в кінці зими-на початку весни дивуємось, чому овочі дорожчають. Просто є певні закони ринку», – прокоментував посадовець.

Захмарні цінники на томати, огірки чи банани – це українці якось можуть пережити, проте громаяни не розуміють, чому «золотими» стали морква та цибуля. Сольський пояснює що в моркви та цибулі така сама доля, як у гречки. Коли ціна висока, то всі починають їх сіяти. Коли ціна провалюється, – всі припиняють сіяти. Через те, що спостерігається дефіцит, ціна знову злітає. І ось такі гойдалки з цими продуктами постійно відбуваються, і не тільки в Україні. На нинішню ціну цибулі вплинуло й те, що багато її було втрачено в Херсоні і Миколаєві.

Через окупацію Україна тимчасово не контролює землі Півдня. Миколаїв та Херсон вирощували багато озимої пшениці, більш ніж половина якої експортувалася. Тепер її експортується трошки менше і в плані експорту цим регіонам заміни не знайшлося.

«Чи нам через це не вистачає хліба? Вистачає. Щодо овочів – це дійсно втрата, бо в Миколаївській та Херсонських областях був найбільший полив та врожай ранніх овочів. Рівноцінної заміни їм також наразі нема», – зазначив Сольський.

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«У нас завжди навесні відбувається здорожчання хліба. За винятком окремих сезонів, до появи нової пшениці стара пшениця та відповідно хліб коштують дорожче, ніж восени. Тому що пшениці лишається менше, відповідно настає «час продавця», який і диктує ціну. Коли з’являться нові овочі в Європі та в Україні, тоді вони поступово дешевшають на полицях», – заспокоїв посадовець.

За прогнозами Сольського, продукти подешевшають приблизно з другої половини травня.

Нагадаємо, що експерти заспокоюють: згодом в Україні впаде ціна на продукти харчування. Найближчим часом очікується здешевлення не лише яєць, а й овочевої продукції.