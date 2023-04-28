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В Україні різко підскочила вартість популярного овоча

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Україні різко підскочила вартість популярного овоча
Учасники ринку зазнають труднощів із придбанням моркви високої якості
фото: glavcom.ua

На цьому тижні активізувався попит на моркву

В Україні на цьому тижні в більшості областей відзначено підвищення цін на моркву. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Ключовим показником позитивних коригувань, за словами фахівців, є сезонне скорочення пропозиції якісної продукції на тлі підвищення закупівельної активності оптових компаній.

Так, оптові партії моркви надходять у продаж по 33-40грн/кг ($0,90-1,09/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Позитивну цінову динаміку експерти пояснюють сезонним виснаженням запасів якісної продукції в українських господарствах. За інформацією учасників ринку, оптові компанії дедалі частіше зазнають труднощів із придбанням необхідних обсягів моркви високої якості.

Варто зазначити, що наразі виробники України вже ведуть продажі моркви в середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці квітня минулого року. При цьому, гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання цієї продукції за умови, що попит на моркву утримуватиметься на тому самому рівні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що цьогорічні ціни на моркву, цибулю, томати в Україні побили всі рекорди.

До слова, експерти заспокоюють: згодом в Україні впаде ціна на продукти харчування. Найближчим часом очікується здешевлення не лише яєць, а й овочевої продукції.

Теги: ринок ціни овочі

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