У «Дії» з’явилася нова послуга

Інформація підтягнеться автоматично, якщо дані є в реєстрах

Витяг про несудимість тепер можна отримати у «Дії». Про це повідомляє пресслужба застосунку.

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«Витяг про несудимість потрібен у багатьох життєвих ситуаціях: щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Щороку документа потребує близько 1 млн українців. Тепер його можна отримати в застосунку. Усе максимально просто, зручно та швидко. Інформація підтягнеться автоматично, якщо дані про вас є в реєстрах», – йдеться в повідомленні.

Як отримати документ у «Дії»?

Перейдіть у розділ Послуги – виберіть Довідки та витяги – Витяг про відсутність судимості – виберіть тип та мету запиту – заповніть дані про себе – надішліть запит.

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«І все! Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – зазначають в пресслужбі.

Також вам надійде пуш-повідомлення з пропозицією оцінити сервіс. Можна протягом 24 годин поставити смайлик у рейтингу від 1 до 5.

Раніше повідомлялося, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу

Крім того, українці в «Дії» можуть отримати електронне судове рішення.