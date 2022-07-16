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    Особисті фінанси

    Субсидії під час війни: що буде з виплатами

    Шмигаль розповів про цьогорічні субсидії - Субсидії під час війни: що буде з виплатами
    Шмигаль розповів про цьогорічні субсидії
    фото з відкритих джерел

    В уряді обговорили ціни на опалювальний сезон

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цієї зими українцям, які мають труднощі з оплатою комунальних послуг, як і раніше, виплачуватимуть субсидії. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Шмигаль зазначив, що Україна веде підготовку до опалювального сезону вже три місяці – запаси вугілля та газу на достатньому рівні, а також необхідна готовність до об'єктів інфраструктури.

    Крім того, прем’єр зазначив, що без субсидій в опалювальному сезоні 2022/2023 українці не залишаться.

    «Ще одне питання, яке безпосередньо стосується опалювального сезону – це тарифи та субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів», – зазначив він під час засідання. Кабміну.

    Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.

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    Теги: тарифи вугілля війна опалювальний сезон ціни українці Україна уряд Денис Шмигаль
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    Субсидії під час війни: що буде з виплатами