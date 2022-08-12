Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні збільшився розмір лікарняних виплат

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україні збільшився розмір лікарняних виплат
Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5 гривні
фото з відкритих джерел

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними у липні 2022 року був у Луганській області, Запорізькій області і у Києві

Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5 гривні. Про це з посиланням на Фонд соціального страхування повідомляє Урядовий портал.

«Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками липня склав 438,54 гривні – на 37,52 грн більше, ніж у січні цього року. Загалом з лютого розмір допомоги від Фонду соціального страхування України за один день перебування на лікарняному зріс на 9,4 відсотка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг чи окремих норм відповідно до законодавства).

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними у липні 2022 року був у Луганській області (570,3 грн), Запорізькій області (557,4 грн) і у Києві (510,7 грн). Найменший – у Кіровоградській області (365,2 грн).

Підкреслюється, що дата фінансування допомог за лікарняними прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.

Теги: лікарня соцвиплати гроші

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму за кожен рік
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
4 серпня, 14:10
На тимчасово окупованих територіях перебуває приблизно 3 млн. пенсіонерів.  
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
5 серпня, 09:55
Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
9 серпня, 09:57

Особисті фінанси

В Україні збільшився розмір лікарняних виплат
В Україні збільшився розмір лікарняних виплат
Нацбанк пояснив громадянам, яку користь їм принесло підвищення облікової ставки до 25%
Нацбанк пояснив громадянам, яку користь їм принесло підвищення облікової ставки до 25%
МОЗ повідомив, як змінилися зарплати медиків  
МОЗ повідомив, як змінилися зарплати медиків  
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
Нацбанк просить громадян не тікати від гривні: як зберегти заощадження від знецінення
Нацбанк просить громадян не тікати від гривні: як зберегти заощадження від знецінення
Український мобільний оператор через війну підвищив вартість тарифів
Український мобільний оператор через війну підвищив вартість тарифів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
99K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
98K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
35K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
17K
Волкер пояснив проросійські заяви Трампа і заспокоїв українців
16K
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Вчора, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Вчора, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Вчора, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Вчора, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Вчора, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Вчора, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту