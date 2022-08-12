В Україні збільшився розмір лікарняних виплат

Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5 гривні

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними у липні 2022 року був у Луганській області, Запорізькій області і у Києві

Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5 гривні. Про це з посиланням на Фонд соціального страхування повідомляє Урядовий портал.

«Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками липня склав 438,54 гривні – на 37,52 грн більше, ніж у січні цього року. Загалом з лютого розмір допомоги від Фонду соціального страхування України за один день перебування на лікарняному зріс на 9,4 відсотка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг чи окремих норм відповідно до законодавства).

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними у липні 2022 року був у Луганській області (570,3 грн), Запорізькій області (557,4 грн) і у Києві (510,7 грн). Найменший – у Кіровоградській області (365,2 грн).

Підкреслюється, що дата фінансування допомог за лікарняними прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.