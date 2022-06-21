Українці можуть отримати ще одну виплату: що для цього потрібно

Червоний Хрест надасть фіндопомогу тим, хто прихистив вимушених переселенців у своїй оселі

Сума виплати становитиме 450 грн на місяць

Українці, що прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста через Приватбанк. Про це повідомляє пресслужба банку.

Виплата компенсація передбачена для людей, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток». Вона здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney.

Зазначається, що виплата власникам житла, у якому безкоштовно проживали або проживають переселенці (обов’язково зі статусом ВПО), становить 14,77 грн за одну особу на добу, тобто 450 грн за одну особу на місяць.

Щоб оформити допомогу, потрібно зареєструвати своє житло на сайті й не пізніше наступного дня подати заяву в орган місцевого самоврядування, у якій треба вказати ПІБ кожної з розміщених осіб та додати копії документів, що посвідчують їхню особу.

У той день, коли розміщення внутрішньопереміщеної особи припиняється або змінюється інформація про кількість таких осіб, потрібно також подати відповідну заяву.

По грошову допомогу треба звертатися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення особисто.

Варто зауважити, що приблизно 500 тис. українців отримають додаткові виплати у розмірі 2220 грн в рамках меморандуму Мінсоцполітики та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Також стало відомо, що уряд збільшив тимчасову допомогу для дітей: скільки і кому нададуть.

Разом з тим уряд створив державну систему гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, українці у Польщі зможуть отримати ще одну виплату. Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe, яка підтримує постраждалих і надає гуманітарну допомогу, зможе виплачувати біженцям по 700 злотих (близько 4593 гривень) і 600 злотих – на кожного іншого члена сім'ї.

Також українським біженцям у Чехії припинять виплати гуманітарної допомоги в обсязі 500 крон (200 євро), якщо ті отримують від держави безкоштовне житло, харчування і гігієнічні засоби. Повідомляється, що такі заходи спрямовані проти «дотаційного туризму».



