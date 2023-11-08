В Україні зросла середня заробітна плата: у яких галузях почали отримувати більше

Очолюють рейтинг посад із найвищими зарплатами військові, яким пропонують до 125 тис грн

У жовтні середня заробітна плата в Україні зросла на 3% до позначки у 18 тис грн. Найбільший приріст зарплат відбувся у Львівській (+500 грн до 18 тис грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17, 5 тис грн) та Одеській областях (+350 грн до 17 850 грн), йдеться у публікації на сайті Work.

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Зазначається, що найбільше зростання зарплат відбулося у таких сферах:

з 20 тис грн до 21,5 тис грн – «Будівництво, архітектура»;

з 20 тис грн до 21 тис грн – «Маркетинг, реклама, PR»;

з 17, 5 тис грн до 18,5 тис грн – «Культура, музика, шоу-бізнес»;

з 17 тис грн до 17,5 тис грн – «Логістика, склад, ЗЕД», «Юриспруденція»;

з 16 тис грн до 16,5 тис грн – «Бухгалтерія, аудит», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм», «Сфера обслуговування»;

з 15 тис грн до 16 тис грн – «Охорона, безпека»;

з 15 тис грн до 15,5 тис грн – «Секретаріат, діловодство, АГВ».

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) лідирують військовослужбовці – їм пропонують від 20 тис грн до 125 тис грн. Високий дохід також мають представники наступних професій:

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55 тис грн – медіабаєри;

45 тис грн – водії-міжнародники;

40 тис грн – ендодонтисти та технологи кондитерського виробництва;

37, 5 тис грн – рихтувальники та рієлтори;

35 тис грн – бізнес-аналітики.

В той самий час найменші зарплати (до 10 тис грн) отримують гардеробники, консьєржі, прибиральники, санітари.

Нагадаємо, у 2023 році фінансові очікування українців почали зростати, хоча реальні доходи не дотягують до бажаного рівня. Про те, скільки грошей необхідно людям щомісяця для комфортного проживання, стало відомо за результатами опитування.