В Україні зросла середня заробітна плата: у яких галузях почали отримувати більше
Очолюють рейтинг посад із найвищими зарплатами військові, яким пропонують до 125 тис грн
У жовтні середня заробітна плата в Україні зросла на 3% до позначки у 18 тис грн. Найбільший приріст зарплат відбувся у Львівській (+500 грн до 18 тис грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17, 5 тис грн) та Одеській областях (+350 грн до 17 850 грн), йдеться у публікації на сайті Work.
Зазначається, що найбільше зростання зарплат відбулося у таких сферах:
- з 20 тис грн до 21,5 тис грн – «Будівництво, архітектура»;
- з 20 тис грн до 21 тис грн – «Маркетинг, реклама, PR»;
- з 17, 5 тис грн до 18,5 тис грн – «Культура, музика, шоу-бізнес»;
- з 17 тис грн до 17,5 тис грн – «Логістика, склад, ЗЕД», «Юриспруденція»;
- з 16 тис грн до 16,5 тис грн – «Бухгалтерія, аудит», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм», «Сфера обслуговування»;
- з 15 тис грн до 16 тис грн – «Охорона, безпека»;
- з 15 тис грн до 15,5 тис грн – «Секретаріат, діловодство, АГВ».
У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) лідирують військовослужбовці – їм пропонують від 20 тис грн до 125 тис грн. Високий дохід також мають представники наступних професій:
- 55 тис грн – медіабаєри;
- 45 тис грн – водії-міжнародники;
- 40 тис грн – ендодонтисти та технологи кондитерського виробництва;
- 37, 5 тис грн – рихтувальники та рієлтори;
- 35 тис грн – бізнес-аналітики.
В той самий час найменші зарплати (до 10 тис грн) отримують гардеробники, консьєржі, прибиральники, санітари.
Нагадаємо, у 2023 році фінансові очікування українців почали зростати, хоча реальні доходи не дотягують до бажаного рівня. Про те, скільки грошей необхідно людям щомісяця для комфортного проживання, стало відомо за результатами опитування.
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