Зеленська повідомила, скільки українців стали жертвами ХАМАСу в Ізраїлі

Серед поранених українців є хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів

Станом на 17 жовтня відомо вже про 13 українців, загиблих в Ізраїлі через напад терористів ХАМАС. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

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Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

«Уже відомо, що серед жертв терористів – 13 громадян України. Серед поранених – хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів», – йдеться в повідомленні.

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Перша леді додала, що «терор має програти, а кожна країна, у якій цінують життя, має вистояти».

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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