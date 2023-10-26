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Хто має платити за заміну лічильників? Роз’яснення обленерго

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто має платити за заміну лічильників? Роз’яснення обленерго
Періодична заміна приладів необхідна для правильного обліку обсягів електроенергії
фото з відкритих джерел

Лічильники підлягають заміні у двох випадках 

Лічильники потрібно періодично змінювати для правильного обліку обсягів електроенергії. Про те, хто має за це платити, розповідає Закарпаттяобленерго.

У повідомленні йдеться, що замінюються ті прилади обліку, у яких закінчився міжповірочний інтервал та які не пройшли періодичну повірку. Вони вважаються не придатними до застосування та вилучаються з  використання. Терміни заміни визначаються на основі нормативно-технічної документації.

Закарпаттяобленерго інформує, що якщо оператор системи вирішує провести заміну за власною ініціативою, наприклад, встановивши пристрої з кращими технічними характеристиками, то всі витрати він покриває сам. Під час планової заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів оператор також оплачує всі пов’язані з цим витрати.

Нагадаємо, в Україні відновили обов'язкову повірку газових лічильників. Споживачі, у яких настав термін перевірки приладу, мають провести її впродовж трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Експерти кажуть, що без цього постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням – тож це вплине на суми у платіжках українців.

Також «Главком» писав, що Німеччина пообіцяла виділити додатково 195 млн євро на енергопостачання та виживання підприємств в Україні. Міністерка розвитку країни Свенья Шульце під час зустрічі зі своїм українським колегою Олександром Кубраковим зазначила, що тепло та електроенергія є ключовими для життєздатності населення України, особливо з огляду на зиму, тому Німеччина збільшує підтримку критичної української енергетичної інфраструктури.

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Теги: лічильник електроенергія українці

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