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Українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя

glavcom.ua
Українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя
Українці зізналися, що у 43,5% випадків доходи «суттєво» нижчі за бажаний рівень
фото: Hromadske

Щомісячно заробляють достатньо для покриття своїх потреб далеко не всі українці

У 2023 році фінансові очікування українців почали зростати, хоча реальні доходи не дотягують до бажаного рівня. Про те, скільки грошей необхідно людям щомісяця для комфортного проживання, стало відомо за результатами опитування КМІС.

В опитуванні взяли участь 2004 повнолітні респонденти, які проживають у різних регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Згідно з опублікованими даними, середня зарплата на одного українця для комфортного життя у липні поточного року становила 12 750 гривень. Для порівняння, у грудні 2022 року ця сума становила 10 000 гривень.

Під час проведення опитування українці зізналися, що у 43,5% випадків доходи сім'ї на одну людину «суттєво» нижчі за бажаний рівень. Ще 25,5% респондентів розповіли, що їхні доходи «трохи» нижчі.

Водночас кількість громадян, чиї доходи майже або повністю відповідають запитам, не дотягує і до 10%.

Варто зазначити, що цьогорічного літа реальна зарплата українців вперше почали зростати з моменту повномасштабного вторгнення. Станом на сьогодні її середнє значення становить трохи більш як 16000 гривень, що на 14,7% вище за показник за аналогічний період 2022 року (13957 гривень).

Раніше ми писали, що з моменту повномасштабного вторгнення минуло понад півтора року, і українці відповіли, що їх найбільше непокоїть станом на сьогодні. У ході проведення опитування 1200 респондентам запропонували вибрати три найактуальніші проблеми особисто для них станом на сьогодні. Варіант із повномасштабним вторгненням не називався, оскільки займав лідируючу позицію в усіх попередніх дослідженнях. При цьому у запропонованому списку вказувалися проблеми, які є наслідком вторгнення або пов'язані з ним.

Теги: соцопитування зарплата українці

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