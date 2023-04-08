Кому і за що в Україні платять від 30 тис. грн. без вищої освіти: перелік вакансій
Найвищі зарплати пропонують водіям-далекобійникам, малярам та конструкторам меблів, тонувальникам авто та механікам
В Україні фахівці робітничих спеціальностей без вищої освіти можуть отримувати від 30 тис. грн.
Про це йдеться в даних великого кадрового порталу.
Варто зазначити, що розмір зарплати також залежить від міста. В невеликих населених пунктах заробітна плата може бути значно меншою.
Водій вантажної машини чи бензовоза може заробляти близько 50 тис. грн. Умова для працевлаштування: досвід від 1 року, офіційне працевлаштування. Таку вакансію пропонують як мережі АЗС, так і представники ритейлу. За кожен кілометр у середньому платять 4 грн. За місяць можна проїхати близько 13 тис. км.
Тонувальник авто може заробляти від 45 тис. грн. Роботодавці при цьому відмовляються наймати людей без досвіду. В обов'язки входить тонування автоскла, укріплення та захист автоскла, розтонування та зняття плівок. Найчастіше на роботу беруть тих спеціалістів, які мають від 1 року досвіду.
Маляр МДФ-фасадів може заробляти близько 40 тис. грн на місяць. Для працевлаштування необхідно мати досвід роботи маляром по дереву. Крім того, треба вміти працювати з пульверизатором. В обов'язки входить нанесення фарби на фасади. Одна з важливих переваг – офіційне працевлаштування та біла заробітна плата.
Механік може заробляти близько 30 тис. грн. До того ж бажаний досвід роботи від 2 років. Такий спеціаліст має проводити діагностику поломок та самі роботи. Розмір заробітної плати залежить від обсягів робіт. Чим популярніша станція технічного обслуговування, тим більшою буде зарплата.
Зауважимо, аналітики порівняли заробітну плату в Польщі та Україні на десяти найпопулярніших вакансіях. Розрив між зарплатнею в країнах становить кілька десятків тисяч гривень.
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