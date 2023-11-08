Мінохорони здоров’я повідомило, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Суд не уповноважений скасувати рішення комісії, однак він може встановити порушення її проведення

Позитивного результату зазвичай вдається досягти у досудовому порядку

У випадку сумнівів щодо рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) його можна оскаржити у досудовому порядку або через суд. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже під час перегляду висновків ВЛК у досудовому порядку, тому краще почати з цього варіанту. Для цього військовослужбовцю необхідно написати заяву (скаргу) щодо свого непогодження з висновками комісії та проханням його.

До заяви потрібно долучити відповідні медичні документи (копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка чи посвідчення офіцера). Все це треба самому принести до вищої ВЛК або ж надіслати цінним листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вища ВЛК може переглянути оскаржувану постанову або ж направити військовослужбовця на повторний (контрольний) медичний огляд. Після цього позивачу надають вже новий висновок про стан здоров'я, який братиметься до уваги.

У разі спірного та складного випадку право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК). Однак якщо оскарження через вищу комісію не принесло бажаного результату, можна звернутися до суду.

Мінохорони здоров’я наголосило, що суд не має права скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, оскільки це не входить в його компетенцію. Однак він може встановити порушення процедури проведення комісії та вже на цій підставі скасувати її рішення. Крі того, у випадку відмови ВЛК проводити повторний медичний огляд чи дообстеження військовослужбовця, суд може зобов’язати їх провести необхідні процедури.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.