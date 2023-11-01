Ворог вночі влучив у кілька об’єктів. Зеленський звернувся з проханням до українців (відео)

Глава держави подякував захисникам неба

Внаслідок нічної атаки окупантів по Україні є кілька влучань. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави подякував захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, українським льотчикам та воїнам зенітних ракетних військ, усім підрозділам, які знищують російську авіацію, ракети й дрони.

«Минулої ночі збито 18 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету. На жаль, є кілька влучань. Але більшість ворожих цілей були знищені. І, зокрема, в Полтавській області, і Чернігівській, Сумській областях, на Вінниччині та Хмельниччині, в інших наших регіонах. Я дякую за це нашим воїнам. Маємо всі чітко пам’ятати: кожне таке збиття – це порятунок людей та інфраструктури. І я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особливо з проханням йти в укриття Зеленський звернувся до жителів Харкова, Запоріжжя, Херсона, а також міст і сіл Херсонщини, Донеччини, Чернігівщини та Сумщини.

Наради

Сьогодні очільник України провів кілька важливих нарад та селектор. Зокрема нараду із командою, яка представляла Україну на зустрічі радників щодо «формули миру».

«Ми обговорили основні деталі та результати цього саміту. Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина – вона зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля. Але можу сказати, що ця, вже третя зустріч радників стала ще сильнішою, ніж дві перед нею. Продовжила консолідацію світу», – сказав він.

Зеленський зазначив, що вже є підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті. І є багато сигналів від представників держав, зокрема Глобального Півдня та наших партнерів у Європі, в Америці, які підтверджують правильність нашого курсу на об’єднання світу навколо «формули миру», щоб принципи чесного миру, повного відновлення сили міжнародного права були спільним планом світової більшості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День народження Європейського союзу

Крім того, президент наголосив, що сьогоднішній день має особливий геополітичний і ціннісний сенс. Цей день, 1 листопада, відзначається фактично як народження Європейського Союзу.

«30 років тому набув чинності Маастрихтський договір, який заклав основи сучасного європейського єднання. Було багато протидії Європі в єднанні, багато зневіри щодо єдиної Європи. Та й досі антиєвропейська політика є доволі гучною частиною політичного спектра в різних країнах. Зокрема, і в тих країнах, чий єврооптимізм є критично важливим для збереження миру й нормального порядку у Європі та світі», – продовжив він.

Також Зеленський наголосив, що Євросоюз уже не один раз доводив, що здатен долати кризи, здатен захищатися, здатен зберігати ціннісне лідерство у світі, здатен ставати міцнішим, коли вороги Європи очікують від неї тільки слабкості.

«Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати і захистити людські життя і в країнах Європи, й у світі. Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильніше, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу в Європейський Союз. А також я впевнений, що, хоч би як розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, і будь-де іще, все одно єдність перемагатиме. Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції», – додав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подяка

Глава держави подякував всім за допомогу Україні, за спільні дії в захисті наших європейських цінностей.

«А також дякую всім тим у світі, хто допомагає берегти єдність: усім від Вашингтона до кожної столиці світу, у якій цінують людей і життя. Слава всім, хто бореться заради свободи! Слава нашим воїнам! Слава Україні», – завершив очільник держави.

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.