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Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
З 1 жовтня з обігу виходять дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року
колаж: Нацбанк

Гроші старого зразка можна обміняти в банках

В Україні відсьогодні, 1 жовтня, деякі монети та паперові купюри виходять із обігу. Скористатися ними під час розрахунку тепер не вийде, однак їх можна обміняти в банку. Про це повідомив Національний банк України.

Які купюри та монети вийшли з обігу

Із 1 жовтня 2023 року з обігу виходять дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. Ідеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Зазначені купюри та монети можна обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 календарних днів) після його припинення або скасування.

Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри фото 1
колаж: Нацбанк

Де обміняти купюри й монети старого зразка

Щоб обміняти купюри старого зразка, слід звернутися до Нацбанку за такими адресами:

  • Київ: Контрактова пл., 2А;
  • Дніпро: вул. Воскресенська, 13;
  • Львів: вул. Коперника, 4;
  • Одеса: вул. Рішельєвська, 8;
  • Харків: Театральна пл., 1;
  • Хмельницький: вул. Володимирська, 91.

Також громадяни можуть звертатися до уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». Актуальну інформацію, у яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти такі розмінні монети й банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів, що є в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нагадаємо, що на наступний рік уряд запланував збільшення мінімальної заробітної плати до 8 тис. грн.

Теги: гроші монета Нацбанк

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