Скільки знадобиться працювати вчителю в Україні, щоб заробити на iPhone 15

При розрахунках враховувалося, що вчитель щомісяця відкладатиме 20% зі своєї заробітної плати

Заробітна плата педагогів в України залишає бажати кращого, і для якогось коштовного придбання доведеться доволі довго відкладати гроші. Про те, скільки вчителю треба працювати, щоб придбати собі iPhone 15, допомагає порахувати «Нова українська школа».

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Українські вчителі отримують заробітну плату, яка складається безпосередньо з базової ставки та надбавок з преміями:

за вислугу років;

за престижність праці;

за сумлінну працю;

на оздоровлення;

за класне керівництво;

за перевірку зошитів і робіт (з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10%, з математики - 15%, з мови та літератури - 20%);

інші доплати (підвищення, тип закладу, завідування кабінетами колективів та ін.).

Крім того, надбавку до зарплати гарантують педагогічні звання (старший вчитель, педагог-організатор-методист, викладач-методист, майстер виробничого навчання І категорії тощо).

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Дані Міносвіти свідчать про те, що станом на сьогодні українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень):

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн;

вчитель І категорії - 6 567 грн;

вчитель вищої категорії - 7 001 грн;

директор закладу освіти - 8 679 грн.

Ці ж суми, але вже з доплатами виглядають так:

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн;

вчитель І категорії - 12 906 грн;

вчитель вищої категорії - 13 759 грн;

директор закладу освіти - 16 102 грн.

Під час розрахунків будуть враховуватись заощадження у розмірі 20% від зарплати у сумі 13 759 грн (рівень педагога вищої категорії). Таким чином, кожний місяць він буде класти до скарбнички 2750 грн.

Актуальні ціни на базову модель iPhone 15 в інтернет-магазинах України станом на сьогодні стартують від 44 409 грн. Якщо розділити цю суму на 2750, то вийде 16,15 – округлюємо до 16 місяців, що складає 1 рік і 4 місяці. Саме стільки доведеться середньостатистичному вчителю відкладати 20% своєї зарплати для покупки смартфона.