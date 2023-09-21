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Скільки знадобиться працювати вчителю в Україні, щоб заробити на iPhone 15

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки знадобиться працювати вчителю в Україні, щоб заробити на iPhone 15
На зарплату педагогів впливають різні премії та надбавки
фото з відкритих джерел

При розрахунках враховувалося, що вчитель щомісяця відкладатиме 20% зі своєї заробітної плати

Заробітна плата педагогів в України залишає бажати кращого, і для якогось коштовного придбання доведеться доволі довго відкладати гроші. Про те, скільки вчителю треба працювати, щоб придбати собі iPhone 15, допомагає порахувати «Нова українська школа».

Українські вчителі отримують заробітну плату, яка складається безпосередньо з базової ставки та надбавок з преміями:

  • за вислугу років;
  • за престижність праці;
  • за сумлінну працю;
  • на оздоровлення;
  • за класне керівництво;
  • за перевірку зошитів і робіт (з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10%, з математики - 15%, з мови та літератури - 20%);
  • інші доплати (підвищення, тип закладу, завідування кабінетами колективів та ін.).

Крім того, надбавку до зарплати гарантують педагогічні звання (старший вчитель, педагог-організатор-методист, викладач-методист, майстер виробничого навчання І категорії тощо).

Дані Міносвіти свідчать про те, що станом на сьогодні українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень):

  • молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн;
  • вчитель І категорії - 6 567 грн;
  • вчитель вищої категорії - 7 001 грн;
  • директор закладу освіти - 8 679 грн.

Ці ж суми, але вже з доплатами виглядають так:

  • молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн;
  • вчитель І категорії - 12 906 грн;
  • вчитель вищої категорії - 13 759 грн;
  • директор закладу освіти - 16 102 грн.

Під час розрахунків будуть враховуватись заощадження у розмірі 20% від зарплати у сумі 13 759 грн (рівень педагога вищої категорії). Таким чином, кожний місяць він буде класти до скарбнички 2750 грн.

Скільки знадобиться працювати вчителю в Україні, щоб заробити на iPhone 15 фото 1

Актуальні ціни на базову модель iPhone 15 в інтернет-магазинах України станом на сьогодні стартують від 44 409 грн. Якщо розділити цю суму на 2750, то вийде 16,15 – округлюємо до 16 місяців, що складає 1 рік і 4 місяці. Саме стільки доведеться середньостатистичному вчителю відкладати 20% своєї зарплати для покупки смартфона.

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Теги: гроші школа вчитель педагог Apple зарплата

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