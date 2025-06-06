Зарплата в Україні за рік зросла на чверть: хто отримує найбільше

У порівнянні з 2024 роком зарплати українців зросли на майже 2 тис. грн

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24%. У першому кварталі 2025 року вона сягнула показника 23 460 грн або трохи більше як $560. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Якщо порівнювати із 2024 роком – зарплати зросли на майже 2 тис. грн (з 21 473 грн або $535). Статистичне відомство порівняло заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності.

Найвищі зарплати

інформація і телекомунікації – 65 579 грн;

фінансова і страхова діяльність – 50 289 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 30 868 грн;

гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – 28 902 грн;

держуправління й оборона – 28 184 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати по Україні платять у галузі освіти (14 307 грн) та мистецтва (16 101 грн).

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%). Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві – близько 29 тис. грн. У Дніпрі й Харкові показники також високі – 26-27 тис. грн. Натомість у прифронтових регіонах рівень оплати праці нижчий через підвищені ризики та нестабільність.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Також в Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

До слова, різниця у зарплаті посадовців Міністерства закордонних справ України колосально різниться від місця роботи дипломата. У Києві держслужбовці отримують в рази меншу зарплатню за тих, хто працює за кордоном.