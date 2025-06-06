Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Зарплата в Україні за рік зросла на чверть: хто отримує найбільше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зарплата в Україні за рік зросла на чверть: хто отримує найбільше
Найнижчі середні зарплати платять у галузі освіти та мистецтва
фото з відкритих джерел

У порівнянні з 2024 роком зарплати українців зросли на майже 2 тис. грн

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24%. У першому кварталі 2025 року вона сягнула показника 23 460 грн або трохи більше як $560. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Якщо порівнювати із 2024 роком – зарплати зросли на майже 2 тис. грн (з 21 473 грн або $535). Статистичне відомство порівняло заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності.

Найвищі зарплати

  • інформація і телекомунікації – 65 579 грн;
  • фінансова і страхова діяльність – 50 289 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 30 868 грн;
  • гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – 28 902 грн;
  • держуправління й оборона – 28 184 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати по Україні платять у галузі освіти (14 307 грн) та мистецтва (16 101 грн).

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%). Найвищі середні зарплати зафіксовано у Києві – близько 29 тис. грн. У Дніпрі й Харкові показники також високі – 26-27 тис. грн. Натомість у прифронтових регіонах рівень оплати праці нижчий через підвищені ризики та нестабільність.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Також в Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

До слова, різниця у зарплаті посадовців Міністерства закордонних справ України колосально різниться від місця роботи дипломата. У Києві держслужбовці отримують в рази меншу зарплатню за тих, хто працює за кордоном.

Читайте також:

Теги: зарплата Держстат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У наступному році мінімальний розмір посадового окладу на держслужбі не може становити менше ніж 7,5 тис. грн
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
4 червня, 10:15
Російські окупанти зруйнували телевізійну вежу у Києві 1 березня 2022 року
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
3 червня, 12:19
Skoda Octavia, 2015 року випуску
Співробітник Держстату показав авто, яке придбав всього за 5 тис. грн
3 червня, 11:23
Дмитро Кулеба: «У Києві ви працюєте у «режимі самопожертви»
Дмитро Кулеба розповів, яку зарплату отримують працівники МЗС
16 травня, 16:03
Смілянський востаннє декларував свої доходи аж за 2017 рік
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
16 травня, 14:35
Очільник Апарату Верховної Ради і бригадний генерал Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік
Хто у Верховній Раді заробляє більше за нардепів? Рейтинг найзаможніших
14 травня, 08:33
Михайло Теплюк працює в Апараті Верховної Ради з часу отримання Україною незалежності
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
14 травня, 04:54
Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради у рази вищі за зарплати самих нардепів
Найбагатші люди у Верховній Раді. Знайомтесь! Е-декларування-2025
12 травня, 20:00
У 2024 році у 268 парламентарів значно зросли доходи в порівнянні з позаминулим роком
Названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік
8 травня, 15:15

Особисті фінанси

Зарплата в Україні за рік зросла на чверть: хто отримує найбільше
Зарплата в Україні за рік зросла на чверть: хто отримує найбільше
До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується
До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується
Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла втричі за три роки. Стало відомо, кому дістанеться проєкт
Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла втричі за три роки. Стало відомо, кому дістанеться проєкт
Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні
Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні
«Укроборонпром» відкриває представництво у США за допомогою юристів Трампа
«Укроборонпром» відкриває представництво у США за допомогою юристів Трампа
Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон
Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
67K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
50K
«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу
13K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
6234
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua