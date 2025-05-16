Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Доходи членів керівництва державного підприємства досі лишаються таємницею

Члени Наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта» Рінат Абдрасілов, Якуб Карновскі, Гері Джон Керрол, Олена Малинська та Ігор Мітюков отримують по 165,09 тис. грн заробітної плати щомісяця. Водночас їхнім колегам Костянтину Гурі та Сергію Деркачу зарплата не нараховується. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у відповіді на запит «Главкома», реагуючи на скаргу, яку редакція відправила до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Підприємство надало наступну інформацію щодо розміру встановленої місячної заробітної плати (або іншої форми винагороди) членів Наглядової ради, з урахуванням податків:

Абдрасілов Рінат – 165 090 грн; Карновскі Якуб – 165 090 грн; Керрол Гері Джон – 165 090 грн; Малинська Олена – 165 090 грн; Мітюков Ігор – 165 090 грн; Гура Костянтин – 0 грн; Деркач Сергій – 0 грн.

Після скарги журналістів до омбудсмена Смілянський оприлюднив розмір зарплати членів Наглядової ради відповідь на запит «Главкома»

Це лише частина тієї інформації, яку «Главком» просив надати в інформаційному запиті до «Укрпошти». Ба більше, навіть ці дані вдалося отримати лише після подання скарг до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Перший запит із проханням оприлюднити зарплати членів Наглядової ради «Укрпошти» «Главком» надіслав підприємству ще 7 листопада 2024 року. Оскільки відповідь у встановлені законом строки (20 днів максимум) не надійшла, редакція відправила повторні запити – 15 січня і 28 лютого 2025 року. Тоді «Укрпошта» зважилася на відповідь та пообіцяла передати звернення редакції на розгляд найближчого засідання Наглядової ради, яке мало відбутися в березні. Далі – знову довготривала тиша.

Крім того, 14 березня «Главком» просив Смілянського оприлюднити розмір заробітної плати, яку отримав він та інші члени керівництва компанії – Йосип Борнак, Борис Манойлов, Сергій Гречко і Максим Палій – з 2021 по 2025 рік. Тоді компанія відповіла, буцімто «запитувана інформація є комерційною таємницею».

Опісля «Главком» подав до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини дві скарги про ненадання «Укрпоштою» належних відповідей на запити. З подачі омбудсмена «Укрпошта» відповіла: вона не може бути розпорядником інформації щодо використання бюджетних коштів, оскільки є приватним акціонерним товариством, не є суб’єктом владних повноважень, і не фінансується з державного та/або місцевих бюджетів. Кінцевої відповіді від омбудсмена на скаргу редакції досі немає.

Однак зазначимо, що, згідно з законом «Про доступ до публічної інформації», розпорядниками інформації є, серед іншого, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді. Такі товариства зобов’язані надавати інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради. Оскільки акціонерне товариство «Укрпошта» на 100% належить державі, воно є розпорядником інформації.

Втім, 3 травня 2025 року Ігор Смілянський, схоже, зіграв на випередження, не став чекати реакції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини й оприлюднив у Facebook дані про свої доходи й видатки за 2024 рік. За його словами, минулого року він отримав зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею – 11,72 млн гривень до податків, або в середньому 970 тис. грн на місяць.

Зауважимо: Смілянський сім років поспіль не оприлюднює публічно декларацію про свої доходи та майновий стан. Раніше у відповідь на запит нардепки Ніни Южаніної Смілянський повідомляв: облік інформації щодо витрат на оплату праці генерального директора АТ «Укрпошта» не здійснюється.

Перед цим Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки». Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн. Згодом роз’яснення опублікував і Тимофій Милованов.