Дмитро Кулеба розповів, яку зарплату отримують працівники МЗС

Дмитро Кулеба: Різниця у зарплаті між Києвом і закордоном – радикальна

Різниця у зарплаті посадовців Міністерства закордонних справ України колосально різниться від місця роботи дипломата. У Києві держслужбовці отримують в рази меншу зарплатню за тих, хто працює за кордоном. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з журналісткою Раміною Есхакзай, повідомляє «Главком».

«Зарплата радикально різниться між тим, якщо ви працюєте у Києві в МЗС і якщо за кордоном. За кордоном ринкова зарплата, така, як коли ви працюєте на велику солідну компанію. У Києві ви працюєте у «режимі самопожертви», бо ваша зарплата є порівняно низькою», – розповів Кулеба.

Він зазначив, що кожен з попередніх очільників МЗС намагався підвищити зарплату посадовців у центральному апараті: «Найменший оклад був 8 тис. грн, 16 тис. грн, зараз 20 тис. гривень орієнтовно».

За кордоном же, за його словами, заробітна плата працівників МЗС становить понад $10 тис.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Також після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта» Рінат Абдрасілов, Якуб Карновскі, Гері Джон Керрол, Олена Малинська та Ігор Мітюков отримують по 165,09 тис. грн заробітної плати щомісяця. Водночас їхнім колегам Костянтину Гурі та Сергію Деркачу зарплата не нараховується.

До слова раніше було названо фракцію, депутати якої задекларували найбільше грошей торік. У 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%.