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Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
Михайло Теплюк працює в Апараті Верховної Ради з часу отримання Україною незалежності
фото: rada.gov.ua

Керівництво Апарату Верховної Ради заробляє втричі більше за спікера парламенту

У 2024 році Заслужений юрист України Михайло Теплюк отримав найвищу зарплату серед працівників парламенту – 3,2 млн грн (тут і далі зарплати вказуються без відрахування податку та військового збору).

Він обіймає посаду заступника керівника Апарату Верховної Ради - керівника Головного юридичного управління. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найбагатші люди у Верховній Раді. Знайомтесь!».

Водночас очільник Апарату Верховної Ради і бригадний генерал Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік, що на 500 тис. грн менше, аніж у його заступника Теплюка.

Для порівняння: спікер парламенту Руслан Стефанчук заробив 1,07 млн грн, а президент Володимир Зеленський – 336 тис. грн.

Варто додати, що парламентський апарат не несе політичної та юридичної відповідальності за прийняття рішень головним законодавчим органом країни, а виконує суто адміністративні, організаційні функції.

Окрім зарплати, Теплюк отримав торік 278 тис. грн пенсії та 37 тис. грн соціальних виплат від Національної академії правових наук України.

Держслужбовець зберігає на банківських рахунках 1,22 млн грн і $200,7 тис.; готівкою – 250 тис. грн, а також $10 тис., якими він володіє разом із дружиною.

Михайло Теплюк працює в Апараті Верховної Ради з часу отримання Україною незалежності, до цього був партійним функціонером Центрального комітету Комуністичної партії України (ЦК КПУ). З 2000 року очолює Головне юридичне управління при Верховній Раді, з 2002-го – заступник керівника парламентського апарату.

Нагадаємо, у 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Найбільшу зарплату в 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею – 11 723 286 грн до податків, або в середньому 970 009 грн на місяць.

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Теги: Верховна Рада зарплата гроші

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