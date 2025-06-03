Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу

Фірма-переможниця отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов, йдеться у розслідуванні

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення за результатами тендеру замовив товариству з обмеженою відповідальністю «Тіас-Буд» ремонт Київської телевежі на 180,86 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на дані системи «Прозорро», інформує «Главком». Тендер відбувся 29 травня, і цьогоріч переможець має виконати відновлення окремих конструкцій, пошкоджених російськими обстрілами 1 березня 2022 року.

У підсумковій відомості ресурсів найбільше коштів припадає на два китайські ліфти: пасажирський Shanghai Mitsubishi TV Tower Mona-MDD410 вантажопідйомністю 1 тис. кг за 31,84 млн грн і вантажний загального призначення Institute 713 Mona HGT-250-250126 вантажопідйомністю 250 кг за 23,05 млн грн. Ринкові ціни ліфтів невідомі. Зазначається, що раніше вежа мала один великий ліфт, а другий був виведений з експлуатації.

Ще 12,03 млн грн, за даними розслідування, іде на українські алюмінієві вікна різного розміру. Про них відомі лише площа і відмітка, тобто висота 0 м або 80 м. У перерахунку на площу ціна однакова – 52 661 грн/кв. м. Свого часу «Вечірньому Києву» розповіли, що вікна будови на висоті 192 м вежі є надзвичайно потужними, але і вони інколи можуть лопатись від постійних коливань вежі.

На різні матеріали компанії «Sika» піде 7,67 млн грн. Ринкові ціни цих матеріалів в Україні розслідувачі не знайщли.

Також 6,67 млн грн відведено на українські алюмінієві двері та двері на алюмінієвому каркасі різного розміру. Про більшість із них відомі лише площа, відмітка і те, внутрішні вони чи зовнішні. У перерахунку на площу ціни знаходяться в межах 53-54 тис грн/кв. м.

Німецьке піноскло Foamglas S3 товщиною 180 мм враховано на суму 6,42 млн грн за ціною 60 384 грн/куб. м. Хоча у прайс-листах компанії «Роллс Груп» його вартість становить 1 123 – 1 353 євро/куб. м з ПДВ (53-64 тис грн/куб. м за курсом НБУ), компанія продає його за вищою комерційною ціною.

Ціни японських кондиціонерів на 2,80 млн грн відповідають ринковим. Зокрема спліт-системи Daikin FBA100A/RZAG71NV1 врахували по 248 342 грн. На ринку внутрішній блок коштує FBA100A 99 807 грн, а зовнішній RZAG71NV1 – 184 793 грн, тобто разом 284 600 грн.

Також 2,66 млн грн іде на український гусасфальт по 34 177 грн/т. Ринкова ціна також невідома.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 становить 26 424 грн, що є вищим за показник Пенсійного фонду, але нижчим за середню зарплату будівельників у Києві за вакансіями. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії на чверть нижчий – 19 856 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Києві на чверть вища – 36 000 грн.

Також повідомляється, що анонімна фірма жалілась на вимогу наявності двох сертифікованих провідних інженерів-консультантів із будівництва з досвідом роботи не менше трьох років. Мовляв, інженер-консультант є незалежним експертом, який діє від імені та в інтересах замовника, він не виконує будівельних робіт, не є підрядником або субпідрядником і не може входити до складу виконавців будівельних робіт. Замовник відповів, що учасник може їх залучити. Ще анонім жалівся на умову проходження працівниками спеціального навчання з Правил улаштування електроустановок та Правил охорони електричних мереж, але також марно.

Фірма-переможниця отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов, йдеться у розслідуванні.

Львівською «Тіас-Буд» володіє та керує місцевий житель Ігор Токарівський. На сайті фірми сказано, що вона займається будівництвом базових станцій стільникового зв’язку «під ключ» і впровадженням рішень в сфері ІТ. Вона спеціалізується на будівельно-монтажних роботах, технічному і сервісному обслуговуванні побудованих об’єктів, а також аварійних і ремонтно-відновлювальних роботах. Із 2017 року фірма отримала держпідрядів на суму 207,32 млн грн.

Нагадаємо, 1 березня 2022 року російські війська випустили по структурах телевежі декілька ракет. Одна ракета влучила в апаратну на самій вежі, а інша – в трансформаторну підстанцію, яка живить вежу електроенергією. Унаслідок обстрілу п'ять осіб загинули та ще п'ятеро отримали поранення