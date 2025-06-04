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Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
У наступному році мінімальний розмір посадового окладу на держслужбі не може становити менше ніж 7,5 тис. грн
фото: Pixabay

Запровадження нової системи оплати праці має посилити позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці

В Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі. Відповідний закон підписав президентом України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство України з питань державної служби.

Як зазначає пресслужба агентства, закон є важливим кроком для побудови «прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці на державній службі».

«Класифікація посад дозволить зрозуміти, які професійні напрями роботи є на державній службі. Надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні – бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом зі знеособленим ринком. Таким чином, запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці», – йдеться в заяві.

Складовими заробітної плати державного службовця є стала та варіативна зарплати.

Стала заробітна плата (фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов’язків): 

  • Посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби не може становити менше ніж 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб). 
  • Надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) – з 01.04.2025. 
  • Надбавка за ранг (визначається Кабінетом міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби) – у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата:  

  • Місячна премія (не може перевищувати 30 відсотків розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця).
  • Квартальна премія (не може перевищувати 90 відсотків розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу).
  • Премія за результатами щорічного оцінювання.

Підписаний закон також визначає інші гарантії та компенсації:

  • Грошова допомога, що виплачується з настанням щорічної відпустки (виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця). 
  • Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%).

До слова, різниця у зарплаті посадовців Міністерства закордонних справ України колосально різниться від місця роботи дипломата. У Києві держслужбовці отримують в рази меншу зарплатню за тих, хто працює за кордоном.

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Теги: державна служба зарплата

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