Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін

У наступному році мінімальний розмір посадового окладу на держслужбі не може становити менше ніж 7,5 тис. грн

Запровадження нової системи оплати праці має посилити позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці

В Україні запроваджено нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі. Відповідний закон підписав президентом України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство України з питань державної служби.

Як зазначає пресслужба агентства, закон є важливим кроком для побудови «прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці на державній службі».

«Класифікація посад дозволить зрозуміти, які професійні напрями роботи є на державній службі. Надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні – бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом зі знеособленим ринком. Таким чином, запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці», – йдеться в заяві.

Складовими заробітної плати державного службовця є стала та варіативна зарплати.

Стала заробітна плата (фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов’язків):

Посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби не може становити менше ніж 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) – з 01.04.2025.

Надбавка за ранг (визначається Кабінетом міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби) – у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата:

Місячна премія (не може перевищувати 30 відсотків розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця).

Квартальна премія (не може перевищувати 90 відсотків розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу).

Премія за результатами щорічного оцінювання.

Підписаний закон також визначає інші гарантії та компенсації:

Грошова допомога, що виплачується з настанням щорічної відпустки (виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця).

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань.

Нагадаємо, що «Главком» зібрав інформацію про заробітну плату посадовців Верховної Ради. Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту виявилися в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють.

Як повідомлялося, реальне зростання доходів українців у 2025 році становить лише 6,5% – через інфляцію на рівні 12,4%, попри амбітні очікування уряду щодо зростання середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%).

До слова, різниця у зарплаті посадовців Міністерства закордонних справ України колосально різниться від місця роботи дипломата. У Києві держслужбовці отримують в рази меншу зарплатню за тих, хто працює за кордоном.