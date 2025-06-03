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Співробітник Держстату показав авто, яке придбав всього за 5 тис. грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Співробітник Держстату показав авто, яке придбав всього за 5 тис. грн
Skoda Octavia, 2015 року випуску
фото: auto.ria.com

Чиновник у своїй декларації доводить: зекономив на купівлі машини понад 300 тис. грн

Заступник начальника Головного управління статистики у Житомирській області, начальник відділу технічного забезпечення Валерій Лук’янов у липні 2024-го завівся автівкою Skoda Octavia, 2015 року випуску, витративши на це всього 5 тис. грн. На ринку ж ціна такої машини коливається в межах 330-770 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Також Лук’янов має авто Chery Kimo, 2011 року випуску.

Валерій Лук’янов задекларував Skoda Octavia, 2015 року випуску за ціною 5 тис. грн дані реєстру декларацій
Валерій Лук’янов задекларував Skoda Octavia, 2015 року випуску за ціною 5 тис. грн дані реєстру декларацій

За минулий рік сукупний дохід посадовця та його дружини, також співробітниці Головного управління статистики в Житомирській області, становив 772,8 тис. грн, за 2023-й – 403,8 тис. грн. Заощаджень, судячи з декларації, подружжя не тримає.

Валерія Лук’янова вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» він не відповів.

Співробітник Держстату показав авто, яке придбав всього за 5 тис. грн фото 1

Водночас юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовця може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовцем додаткового бонусу.

Нагадаємо, старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області Павло Харкевич задекларував Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн. Водночас на ринку ціна цієї моделі сягає від 770 тис. грн до 1,06 млн грн, тобто у 15-20 разів вища.

До слова, начальник Овруцького відділу управління Державної міграційної служби в Житомирській області Сергій Кабаченко в липні 2024 року сів за кермо Mazda CX-7, 2007 року випуску всього за 5 тис. грн. Згідно з декларацією, машину придбав у Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К».

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Теги: Держстат автомобіль

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