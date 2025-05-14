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Хто у Верховній Раді заробляє більше за нардепів? Рейтинг найзаможніших

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Хто у Верховній Раді заробляє більше за нардепів? Рейтинг найзаможніших
Очільник Апарату Верховної Ради і бригадний генерал Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік
фото з відкритих джерел

Аналіз декларацій народних обранців та держслужбовців парламентського апарату показав значний дисбаланс в оплаті праці

Зарплати керівництва Апарату Верховної Ради та керівників секретаріатів комітетів парламенту в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найбагатші люди у Верховній Раді. Знайомтесь!».

Так, очільник Апарату Верховної Ради і бригадний генерал Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік (тут і далі зарплати вказуються без відрахування податку та військового збору). Для порівняння: спікер парламенту Руслан Стефанчук заробив 1,07 млн грн, а президент Володимир Зеленський – 336 тис. грн.

Крім цього, мільйонні зарплати торік отримали і заступники Штучного:

  • Микола Шевчук – 2,44 млн грн;
  • Артем Янчук – 2,89 млн грн;
  • Юрій Ханік, керівник Управління справами – 2,96 млн грн;
  • Михайло Теплюк, керівник Головного юридичного управління – 3,2 млн грн (на 500 тис. більше, аніж у самого Штучного).

З-поміж очільників секретаріатів комітетів парламенту рекордсменом є Андрій Ватульов, який очолює Комітет з питань бюджету: торік від заробив 1,83 млн грн зарплати. Натомість голова бюджетного комітету, нардепка від «Слуги народу» Роксолана Підласа отримала за минулий рік 747 тис. грн

Зарплати керівників секретаріатів комітетів парламенту в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють
Зарплати керівників секретаріатів комітетів парламенту в рази вищі за зарплати самих нардепів, які ці комітети очолюють
інфографіка: ГО «Голка»

Нагадаємо, у 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більші доходи, ніж у 2023-му, а середня зарплата зросла на 13%. Найбільшу зарплату в 1,6 млн грн задекларував член фракції «Слуга народу» Анатолій Остапенко. Його зарплата зросла більш ніж вдвічі в порівнянні з 2023 роком.

До слова, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що за 2024 рік він отримав зарплату та доплату 15 % за роботу з державною таємницею – 11 723 286 грн до податків, або в середньому 970 009 грн на місяць.

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Теги: Верховна Рада депутат зарплата Ігор Смілянський Роксолана Підласа

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