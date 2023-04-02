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Потужний шторм у США забрав життя більше 20 людей (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Потужний шторм у США забрав життя більше 20 людей (відео)
Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни
фото з відкритих джерел

Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни

1 квітня південні і західні регіони США опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 людина, ще десятки – отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство пише, що люди загинули у штатах Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі.

В Іллінойсі три людини загинули в результаті обвалення житлового будинку. Крім того, у цьому ж штаті через пориви вітру обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік і постраждали 40 осіб.

Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни. Це, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та повалення дерев вітром з поривами понад 100 кілометрів на годину.

Нагадаємо, востаннє така кількість жертв внаслідок природнього лиха у США була зафіксована ще 24 грудня минулого року.

Як повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Разом з тим у США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.

Теги: США шторм вітер буревій відео

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