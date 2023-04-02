Потужний шторм у США забрав життя більше 20 людей (відео)

Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни

Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни

1 квітня південні і західні регіони США опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 людина, ще десятки – отримали поранення.

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Про це повідомляє Reuters.

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Агентство пише, що люди загинули у штатах Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі.

В Іллінойсі три людини загинули в результаті обвалення житлового будинку. Крім того, у цьому ж штаті через пориви вітру обвалився дах у театрі, де перебувало 260 осіб. Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік і постраждали 40 осіб.

Національна метеорологічна служба США попередила про грози, які насуваються на східну частину країни. Це, ймовірно, призведе до відключення електроенергії та повалення дерев вітром з поривами понад 100 кілометрів на годину.

Нагадаємо, востаннє така кількість жертв внаслідок природнього лиха у США була зафіксована ще 24 грудня минулого року.

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Як повідомлялося, що у Сполучених Штатах понад 1,4 млн домогосподарств залишилися без світла через буревій. За даними поліції, щонайменше вісім осіб загинули цього тижня в автокатастрофах, пов'язаних зі штормом у штатах Кентуккі, Канзас, Огайо та Оклахома. Місцева влада по всій країні закликала до обережності, оскільки сильний вітер і сніг значно обмежують видимість.

Разом з тим у США зимовий шторм призвів до проблем із видобутком газу. Показник у п'ятницю, 23 грудня, знизився майже на 2,8 млн кубометрів – це рекордний спад видобутку більше ніж за десять років.