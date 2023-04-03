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«Їдь у свій Бахмут!». На українському курорті відпочивальник облаяв військового медика (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Їдь у свій Бахмут!». На українському курорті відпочивальник облаяв військового медика (відео)
скрін із відео

Військовий медик поскаржився на неадекватну і образливу поведінку одного з відпочивальників у Буковелі

Чоловік, який відпочивав у Буковелі, полаявся із бойовим медиком, який приїхав сюди на реабілітацію. Ймовірна причина конфлікту –  мовне питання. 

Неприємна ситуація сталася на карпатському курорті в Буковелі. Відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав сюди на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі.

Бойовий медик розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у  руках бокал пива. 

«Ти бачиш, провокатори приїжджали тут і починають тут. Звідки він приїхав?», – вигукнув відпочивальник. На закиди медик  відповів, що приїхав із Бахмута.

«Їдь туди у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш?», – говорить медику чоловік у махровому халаті.

Згодом дружина хамовитого чоловіка, який обізвав військового, прояснила ситуацію. Вона запевняє, що конфлікт стався через російську мову, якою розмовляв відпочивальник.

Вона запевняє, що до них підійшов військовий та попросив розмовляти українською. Потім ще раз підійшов, внаслідок чого стався конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?».

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Теги: конфлікт медик Бахмут відео Буковель дружина чоловік Facebook депутат

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