«Їдь у свій Бахмут!». На українському курорті відпочивальник облаяв військового медика (відео)

Військовий медик поскаржився на неадекватну і образливу поведінку одного з відпочивальників у Буковелі

Чоловік, який відпочивав у Буковелі, полаявся із бойовим медиком, який приїхав сюди на реабілітацію. Ймовірна причина конфлікту – мовне питання.

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Неприємна ситуація сталася на карпатському курорті в Буковелі. Відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав сюди на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі.

Бойовий медик розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у руках бокал пива.

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«Ти бачиш, провокатори приїжджали тут і починають тут. Звідки він приїхав?», – вигукнув відпочивальник. На закиди медик відповів, що приїхав із Бахмута.

«Їдь туди у свій Бахмут! Чого ти тут сидиш?», – говорить медику чоловік у махровому халаті.

Згодом дружина хамовитого чоловіка, який обізвав військового, прояснила ситуацію. Вона запевняє, що конфлікт стався через російську мову, якою розмовляв відпочивальник.

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Вона запевняє, що до них підійшов військовий та попросив розмовляти українською. Потім ще раз підійшов, внаслідок чого стався конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?».