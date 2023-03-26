Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)

Армія РФ здійснила артилерійський обстріл Харківщини

Сьогодні вранці, 26 березня, російські війська обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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«За даними слідства, 26 березня близько 10:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп'янськ. Один із ворожих снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок», – зазначили у прокуратурі.

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Зауважується, що є також руйнування та пошкодження приватних домоволодінь, господарських споруд та автомобілів містян.

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Так, за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.