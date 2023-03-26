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Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
фото: Офіс Генпрокурора

Армія РФ здійснила артилерійський обстріл Харківщини

Сьогодні вранці, 26 березня, російські війська обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, 26 березня близько 10:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп'янськ. Один із ворожих снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок», – зазначили у прокуратурі.

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Зауважується, що є також руйнування та пошкодження приватних домоволодінь, господарських споруд та автомобілів містян.

Так, за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників. 

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Теги: обстріл прокурор військові розслідування Україна будинок Харківщина

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