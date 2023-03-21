Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки

Льовочкін був обраний до Ради за списками партії «Опозиційна платформа – За життя»

Верховна Рада підтримала виключення Сергія Льовочкіна з Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

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За рішення проголосували 236 народних депутатів.

Сергій Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев’ятого скликання за списками партії «Опозиційна платформа – За життя». Діяльність «ОПЗЖ» в Україні заборонена, відповідно припинила існування і фракція цієї політичної сили у ВР. Нині Льовочкін – член «Платформи за життя та мир».

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Раніше журналісти закликали Раду позбавити Льовочкіна мандата.

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Тим часом народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, мешкав в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.