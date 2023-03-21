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Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки
фото з відкритих джерел

Льовочкін був обраний до Ради за списками партії «Опозиційна платформа – За життя»

Верховна Рада підтримала виключення Сергія Льовочкіна з Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За рішення проголосували 236 народних депутатів.

Сергій Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев’ятого скликання за списками партії «Опозиційна платформа – За життя». Діяльність «ОПЗЖ» в Україні заборонена, відповідно припинила існування і фракція цієї політичної сили у ВР. Нині Льовочкін – член «Платформи за життя та мир».

Раніше журналісти закликали Раду позбавити Льовочкіна мандата.

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Тим часом народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, мешкав в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

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Теги: Опозиційна платформа — За життя Сергій Льовочкін Верховна Рада

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