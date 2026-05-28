Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах

Телефотокамера Leica з оптичним 5x-зумом у смартфонах Xiaomi

Xiaomi офіційно виводить на український ринок нове покоління серії Xiaomi Т – Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro. Слоган лінійки – «Майстер телефото»: професійна телефотокамера Leica з 5x-зумом вперше доступна в обох моделях серії. У парі зі штучним інтелектом Xiaomi HyperAI та дисплеями з технологією Xiaomi Vision Care серія претендує на звання імейджинг-флагмана 2026 року. Старт продажу в Україні – 28 травня 2026 року на маркетплейсі Алло.

Два розміри корпусу – вперше в серії Xiaomi Т

Структурне нововведення лінійки – два різних розміри корпусу.

Xiaomi 17T – компактний 6,59-дюймовий корпус;

Xiaomi 17T Pro – повнорозмірний 6,83-дюймовий флагман.

Обидві моделі мають захист IP68.

Кольори:

Xiaomi 17T: Violet, Blue, Black;

Xiaomi 17T Pro: Deep Blue, Deep Violet, Black.

Камера: телефотообʼєктив Leica тепер у двох форматах

Головна зміна в порівнянні з попередником – телефотокамера Leica з оптичним 5x-зумом стала доступною не тільки у Pro, а й у базовій моделі.

Конфігурація системи камер – потрійна:

основна камера 50 Мп, ƒ/1.67 (17T Pro) або ƒ/1.7 (17T), OIS, сенсор Light Fusion 950 у Pro та Light Fusion 800 у базовій версії;

телефотокамера Leica 50 Мп, ƒ/3.0, OIS, еквівалент 115 мм, AI Ultra Zoom до 120x, макрозйомка з 30 см;

ультраширококутна камера 12 Мп, ƒ/2.2, кут огляду 120°.

Окрема функція серії – Leica Live Moment. Камера фіксує не лише вирішальну мить, а й рух і емоції, які їй передують. Працює на всіх фокусних відстанях основних модулів. Leica Live Portrait переносить цю логіку у портретний режим: фірмовий боке-ефект Leica відокремлює обличчя від фону, не втрачаючи плавності руху і живих емоцій моделі.

У Xiaomi 17T Pro додатково доступна функція Live cinematography – запис у 4K з безшовним зумом, а також запис відео 8K з частотою 30 кадр/с та 4K з частотою 120 кадр/с.

Дисплей з технологією Xiaomi Vision Care

Обидва смартфони отримали 1,5K-AMOLED-екрани з піковою яскравістю 3500 ніт, що забезпечує читабельність під прямим сонцем. Дисплеї серії – перші в галузі, що отримали відразу чотири окремі сертифікати TÜV Rheinland у категорії догляду за зором.

Продуктивність: Dimensity 9500 та 8500-Ultra

Основа обох смартфонів – нове покоління процесорів MediaTek:

Xiaomi 17T Pro – Dimensity 9500, 3-нм техпроцес, восьмиядерний CPU до 4,21 ГГц, GPU Mali G1-Ultra, NPU 990;

Xiaomi 17T – Dimensity 8500-Ultra, 4-нм техпроцес, GPU Mali-G720 MC8, NPU 880.

Конфігурації: 12 + 256 ГБ і 12 + 512 ГБ. Додатково 12 ГБ + 1 ТБ – лише для Pro.

За охолодження відповідає 3D-система Xiaomi IceLoop. ОС – Xiaomi HyperOS, набір AI-функцій – Xiaomi HyperAI.

Кремній-вуглецеві батареї нового покоління

Серія Xiaomi 17T першою серед міжнародних флагманів Xiaomi отримала кремній-вуглецеві акумулятори – це дало змогу збільшити ємність без зростання габаритів.

Xiaomi 17T Pro – 7000 мА·год, +27% до попередника. 100 Вт дротова та 50 Вт бездротова гіперзарядка.

Xiaomi 17T – 6500 мА·год, +18%. Гіперзарядка 67 Вт.

Обидві моделі підтримують реверсивне заряджання 22,5 Вт.

Де купити

Серія Xiaomi 17T доступна на маркетплейсі Алло з 28 травня 2026 року.

Xiaomi 17T – від 27 499 грн;

Xiaomi 17T Pro – від 36 499 грн.

Перші покупці серії отримують додаткові сервіси: розширену гарантію 24 місяці при купівлі з 16:30 28 травня до 30 червня 2026 року, одну безоплатну заміну екрана впродовж 6 місяців з моменту купівлі (для покупок з 16:30 28 травня 2026 року до 28 травня 2027 року), а також 3 місяці YouTube Premium і 3 місяці Google AI Pro.