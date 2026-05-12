США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів

Українські дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах
Угода дозволить Україні експортувати військові технології до США та виробляти безпілотники спільно з американськими компаніями

Держдепартамент США разом із послом України Ольгою Стефанішиною підготували чернетку меморандуму про спільне виробництво безпілотників і доступ українських військових технологій на американський ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News

Що передбачає угода

Відповідно до чернетки, Україна отримає право експортувати власні військові технології до Сполучених Штатів, а також виробляти безпілотники спільно з американськими компаніями. Джерела CBS News, знайомі зі змістом документа, уточнюють, що це лише перший крок до повноцінної оборонної угоди, а не кінцевий договір.

Інтерес Вашингтона до українських безпілотних технологій різко зріс після того, як під час війни в Ірані Київ продемонстрував ефективність своїх розробок. Україна направила до Близького Сходу власні дрони-перехоплювачі й пілотів для протидії іранським «шахедам» – тим самим, якими Росія роками атакує українські міста. Упродовж останніх двох місяців Київ уже підписав оборонні угоди з Саудівською Аравією, Катаром і Об'єднаними Арабськими Еміратами. 

Виробничий розрив і фінансові потреби

Один із аргументів на користь співпраці – суттєва різниця у виробничих потужностях двох країн. Один із українських виробників планує випустити понад три мільйони FPV-дронів у 2026 році; для порівняння, США виробили лише триста тисяч таких безпілотників упродовж усього 2025 року.

Виробничі потужності оборонної промисловості України на 2026 рік оцінюються в 55 мільярдів доларів, однак реально профінансувати вдасться лише 15 мільярдів – брак коштів мають покрити партнери. Саме тут американське фінансування могло б суттєво збільшити виробництво на обидві сторони.

Українські компанії вже просуваються на ринок США самостійно. У березні один із найбільших українських виробників дронів General Cherry підписав угоду про спільне виробництво безпілотників з американською Wilcox Industries. Крім того, Пентагон запросив українські компанії взяти участь у програмі Drone Dominance вартістю 1,1 мільярда доларів, спрямованій на відбір безпілотників для армійських контрактів. 

Політичні перешкоди ще не зняті

Незважаючи на прогрес, повноцінна угода наразі стикається з опором всередині США. Українські посадовці визнавали, що стикалися з нерозумінням з боку керівництва Пентагону і Білого дому – особливо після початку війни в Ірані. Трамп публічно відкидав українські пропозиції щодо протидронового захисту. «Нам не потрібна їхня допомога у дроновому захисті, – заявив він у березні у коментарі Fox News. – Ми знаємо про дрони більше за будь-кого. У нас найкращі дрони у світі».

Зі свого боку, Зеленський раніше наголошував, що Київ послабить обмеження на військовий експорт лише після того, як буде гарантовано захист інтелектуальної власності українських компаній і достатні поставки для власних потреб. Сам президент цього тижня написав у Telegram, що Україна «готує позитивні новини» й найближчим часом запустить нове безпекове співробітництво в рамках «дронових угод».

Нагадаємо, у березні 2026 року Зеленський пояснив, чому США нарешті схиляються до дронової угоди з Україною: поштовхом стала іранська загроза на Близькому Сході, що на ділі довела ефективність українських розробок. Раніше президент також розповів про свою пропозицію Трампу: Київ готовий передати американській стороні системи протидронового захисту в обмін на дефіцитні ракети до комплексів Patriot.

До слова, посол України у США Ольга Стефанішина раніше повідомила, що Київ запропонував країнам Перської затоки план боротьби з «шахедами» й домовився про аналогічну підтримку з урядом США.

