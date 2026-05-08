«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse

Перехід українських атомних електростанцій на паливо американської Westinghouse Electric Company охоплює всі АЕС України, однак відбувається поступово. Тому частина енергоблоків наразі працює у змішаному режимі з використанням палива різних виробників. Про це НАЕК «Енергоатом» повідомив «Українським Новинам».

У компанії наголошують, що це не впливає на безпеку експлуатації енергоблоків, а процес повного переходу на американське паливо триває.

Першою електростанцією в Україні, де паливо Westinghouse Electric Company частково або повністю використовується на всіх енергоблоках, стала Рівненська АЕС.

Як повідомив директор РАЕС Тарас Ткач, наступним етапом співпраці станції з Westinghouse Electric Company має стати перехід на 18-місячний паливний цикл, що дозволить підвищити ефективність роботи енергоблоків.

Водночас на Південноукраїнській АЕС повністю перейшов на паливо Westinghouse енергоблок №3. За даними НАЕК «Енергоатом», випробування американського палива на цій станції розпочалися ще у 2005 році, а отриманий досвід згодом став основою для масштабування цього підходу на інші українські АЕС.

На Хмельницькій АЕС перехід на американське паливо також перебуває в активній фазі. Як зазначають в «Енергоатомі», енергоблоки станції наразі частково або повністю завантажені паливом Westinghouse Electric Company, а заміна паливних збірок відбувається поступово, відповідно до технологічних циклів.

«Цей процес поступовий, паливо в активній зоні реакторних установок міняється частинами, приблизно 1/4 після завершення кожної паливної компанії. Тому не всі енергоблоки одночасно», – повідомив директор ХАЕС Андрій Козюра.

У «Енергоатомі» також зазначили, що перехід на американські технології є лише частиною ширшої трансформації галузі. Зокрема, у 2025 році українське підприємство «Атоменергомаш» отримало сертифікацію Westinghouse Electric Company як постачальник компонентів для ядерного палива. Крім того, у березні цього року Кабінет Міністрів схвалив будівництво в Україні заводу з виробництва тепловидільних збірок для АЕС, що має дозволити локалізувати частину виробництва ядерного палива в країні.