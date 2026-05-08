«Енергоатом» заявив про поетапний перехід усіх АЕС України на американське паливо Westinghouse

Дарія Демяник
glavcom.ua
Рівненська атомна електростанція
фото: rnpp.rv.ua

У «Енергоатомі» зазначили, що перехід на американські технології є лише частиною ширшої трансформації галузі

Перехід українських атомних електростанцій на паливо американської Westinghouse Electric Company охоплює всі АЕС України, однак відбувається поступово. Тому частина енергоблоків наразі працює у змішаному режимі з використанням палива різних виробників. Про це НАЕК «Енергоатом» повідомив «Українським Новинам».

У компанії наголошують, що це не впливає на безпеку експлуатації енергоблоків, а процес повного переходу на американське паливо триває.

Першою електростанцією в Україні, де паливо Westinghouse Electric Company частково або повністю використовується на всіх енергоблоках, стала Рівненська АЕС.

Як повідомив директор РАЕС Тарас Ткач, наступним етапом співпраці станції з Westinghouse Electric Company має стати перехід на 18-місячний паливний цикл, що дозволить підвищити ефективність роботи енергоблоків.

Водночас на Південноукраїнській АЕС повністю перейшов на паливо Westinghouse енергоблок №3. За даними НАЕК «Енергоатом», випробування американського палива на цій станції розпочалися ще у 2005 році, а отриманий досвід згодом став основою для масштабування цього підходу на інші українські АЕС.

На Хмельницькій АЕС перехід на американське паливо також перебуває в активній фазі. Як зазначають в «Енергоатомі», енергоблоки станції наразі частково або повністю завантажені паливом Westinghouse Electric Company, а заміна паливних збірок відбувається поступово, відповідно до технологічних циклів.

«Цей процес поступовий, паливо в активній зоні реакторних установок міняється частинами, приблизно 1/4 після завершення кожної паливної компанії. Тому не всі енергоблоки одночасно», – повідомив директор ХАЕС Андрій Козюра.

У «Енергоатомі» також зазначили, що перехід на американські технології є лише частиною ширшої трансформації галузі. Зокрема, у 2025 році українське підприємство «Атоменергомаш» отримало сертифікацію Westinghouse Electric Company як постачальник компонентів для ядерного палива. Крім того, у березні цього року Кабінет Міністрів схвалив будівництво в Україні заводу з виробництва тепловидільних збірок для АЕС, що має дозволити локалізувати частину виробництва ядерного палива в країні.

