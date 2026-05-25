Звичайні смартфони отримали функцію, яка раніше була лише у спецслужб

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Смартфони тепер можуть розпізнавати об’єкти поза зоною видимості
фото: mashable.com
Вчені MIT розробили технологію, яка дозволяє смартфонам із LiDAR-сенсорами виявляти об’єкти та відстежувати рух навіть за стінами чи за рогом

Науковці Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили технологію, яка дозволяє звичайним смартфонам із LiDAR-сенсорами «бачити» об’єкти за перешкодами та навіть відстежувати їхній рух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Nature.

Науковці навчили смартфони «бачити» приховані об’єкти

Йдеться про програмний алгоритм, який працює зі стандартними LiDAR-датчиками, уже встановленими у деяких преміальних смартфонах.

Раніше подібні можливості були доступні лише у спеціалізованих лабораторіях із дорогим обладнанням та складними лазерними системами. Зазвичай LiDAR визначає об’єкти, надсилаючи світлові імпульси та вимірюючи час їх повернення після відбиття.

Новий алгоритм MIT використовує навіть слабкі та розсіяні фотони, які відбиваються від стін, підлоги чи стелі. Система аналізує ці сигнали під різними кутами під час руху пристрою та формує цілісну цифрову модель об’єкта, який перебуває поза прямою видимістю. Під час випробувань дослідники використали споживчий LiDAR-сенсор вартістю менше ніж $100.

Технологія працює через відбиття світла

У лабораторних тестах система змогла у режимі реального часу відстежувати рух манекена за перегородкою, а також створювати приблизні 3D-моделі прихованих об’єктів. Наразі технологія працює ефективніше, якщо системі заздалегідь відома приблизна форма об’єкта.

Наступним етапом розробки стане навчання штучного інтелекту розпізнавати повністю невідомі або змінні форми. На думку вчених, технологія може суттєво змінити розвиток робототехніки, носимих пристроїв та споживчої електроніки.

Розробку готують для масових пристроїв

Зокрема, роботи зможуть заздалегідь виявляти людей за рогом та уникати зіткнень, а системи для людей із порушенням зору – допомагати орієнтуватися у просторі.

Також у MIT вважають, що майбутні покоління смартфонів отримають нові функції доповненої реальності та безпеки завдяки програмним оновленням LiDAR.

«Наша мета – демократизація можливостей непрямого спостереження. Перехід до рішень plug-and-play, доступних на серійному обладнанні, докорінно змінить те, як інтелектуальні пристрої сприймають навколишній світ», – заявили автори дослідження.

До слова, найбільший у світі відкритий репозиторій наукових препринтів arXiv оголосив про нові жорсткі правила щодо використання штучного інтелекту під час підготовки наукових робіт. Платформа запровадила так зване «правило одного удару»: авторів, які опублікують статті з очевидними ознаками невичитаного тексту, одразу блокуватимуть. 

Теги: технології смартфон штучний інтелект

