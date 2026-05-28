В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року

Аліна Самойленко

В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
Вдень у столиці температура близько 15° 

Сьогодні, 28 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на півдні та сході, вдень в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 17-22°.


У четвер, 28 травня, у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі , місцями грози . Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 13-18°, у Києві вночі 8-10°, вдень близько 15°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, погода в Україні в останні сім днів весни буде переважно помірно теплою, але з мінливим характером. Перша половина тижня видасться більш сонячною та теплою (до +25… +28°C). Проте з середи по країні пройдуть короткочасні дощі та можливі грози, що принесе короткочасне зниження температури. 

