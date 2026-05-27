Які книжки зараз популярні серед читачів MEGOGO BOOKS: добірка різних жанрів

Христина Жиренко
Популярна онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS поєднує сотні тисяч шанувальників літератури

Не вірте тим, хто каже, що зараз ніхто не читає – статистика показує протилежне: сучасний читач став набагато вимогливішим і тепер зупиняється на виданнях, які поєднують захопливий сюжет та глибокі психологічні інсайти, а також якісне оформлення. Читання перейшло з розряду повсякденного дозвілля на якісно новий рівень, коли хочеться купити книги, які особливо виділяються в потоці сучасної літератури і формують читацькі тенденції.

Популярна онлайн-книгарня MEGOGO BOOKS поєднує сотні тисяч шанувальників літератури та пропонує понад 30 000 найменувань від понад 400 українських видавництв. Серед цієї різноманітності чітко виділяються позиції, що стабільно мають попит. Розглянемо добірку популярних видань у каталозі MEGOGO BOOKS, які зараз читають найактивніше.

Фантастика та фентезі: світи, від яких важко відірватися

Жанр фентезі по всьому світу переживає справжній бум і приваблює аудиторію різного віку. У топі наразі такі серії та романи:

  • «Колапс» Макса Кідрука забирає читача туди, де звичні координати людського існування вже не працюють. Марс, Земля і дещо значно віддаленіше — три простори, що розгортаються паралельно і врешті сходяться в одну точку. Це друга частина циклу «Нові Темні Віки», і вона істотно масштабніша за «Колонію»: загрози більші, ставки вищі і питання про межі відповідальності людини перед власним майбутнім уже не звучать риторично.
  • «Трон зі скла» Сари Дж. Маас — семикнижна сага про асасинку Селену Сардотін, історія якої перетворюється з в'язниці на символ опору.
  • Цикл «Емпіреї» авторства Ребекки Яррос, який включає романи «Четверте крило» та «Оніксова буря» – цю серію читають і в метро, ​​і вночі замість сну.
  • «Дюна» Френка Герберта — з тих романів, які читають не тому, що «потрібно», а тому, що після першої сотні сторінок уже неможливо зупинитися. Перша частина «Хронік Дюни» вийшла в 1960-х і зробила з наукової фантастики те, що «Володар перснів» зробив з фентезі: задала планку, на яку орієнтуються досі. Пустельна планета Арракіс, боротьба за контроль над єдиною у Всесвіті речовиною, що уможливлює міжзоряні подорожі, політика, релігія і виживання в одному тексті – і все це без жодної зайвої сторінки.
  • «Сирени» Емілії Гарт – похмурий та атмосферний роман про двох сестер, розділених сотнями століть, наповнений жіночою силою та морськими таємницями. У цій книжці фольклорна міфологія переплітається із сучасністю і захоплює зворушливим описом сестринської любові та незвичайними поворотами сюжету.
  • «Не достоту мертва» Голлі Джексон – для читачів, які люблять поєднання детективу й містики. Бестселер на межі трилера та темного фентезі.

Українська проза та нон-фікшн: те, що читають усвідомлено

  • «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня – книжка про війну, яку команда The Ukrainians включила до своєї «Книжкової полиці», що є красномовнішим за будь-які анотації.
  • «1984» Джорджа Орвелла входить до тематичної колекції «Читай книжки – дивись вистави у театрі на Подолі» – добірки літературних першоджерел, що надихнули театральні постановки. Зручний формат для тих, хто хоче прийти на виставу підготовленим або порівняти текст із тим, що побачив на сцені.
  • «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» Джима Ловлесса – не черговий посібник з мотивації з банальними порадами. Ловлесс – колишній пілот-винищувач і бізнес-консультант, тому його підхід простий і перевірений особистим досвідом: страх вказує напрям, а не зупиняє.

Читацькі тренди доводять, що якісні книжкові історії залишаються важливою частиною життя суспільства. Купити книжки-бестселлери в MEGOGO BOOKS зараз особливо вигідно: до 19 травня діє акція «1+1=3 від “Лабораторії”», а на обраний асортимент «BookChef» – знижка до 50%. Це гарна нагода поповнити свою домашню бібліотеку одразу кількома виданнями на вигідних умовах.

