З якого дерева вибрати ліжко: основні характеристики

Як вибрати дерев’яне ліжко?

Дерев’яне ліжко – це міцність, екологічність і безпечність. Тому такі меблі не виходять із моди і є актуальними в домівках із різними стилями інтер’єру. На першому місці – надійність та комфорт, тому спальне місце з натурального дерева – універсальне рішення.

Різноманіття таких меблів вражає, тому труднощі в виборі цілком закономірні.

Ліжка з м’якої деревини: плюси й недоліки

До комфортної за вартістю категорії належать меблі з так званого «м’якого» дерева. Як правило, йдеться про масив сосни та вільхи. Кожна із цих порід має свої особливості й переваги.

Вільха. Має рівномірну структуру, тому з нею легко працювати, зручно виготовляти елементи меблів. Не розтріскується і не викривляється. Добре реагує на вологість. Ще одна особливість – гарно піддається фарбуванню. Хоча й сам малюнок, і злегка червонуватий відтінок масиву без цього мають естетичний та стильний вигляд.

Сосна. Один із тих матеріалів, які довго зберігають свій природний смолистий запах. Тому в спальні завжди пануватиме ненав’язлива атмосфера хвойного лісу. Сосна має гарний малюнок, тому вписується в кожен інтер’єр. До переваг відносять і стійкість до впливу комах. Також такий матеріал є одним із найдоступніших за вартістю. Але його не треба піддавати надмірним навантаженням.

Горіх. Щільний матеріал, який легко піддається обробці. Має велике різноманіття забарвлень, тому вигляд завжди оригінальний і стильний.

Ліжка з м’якої деревини мають термін служби до 30 років залежно від умов експлуатації.

Ліжка з твердої деревини: довговічність і не тільки

Інший тип матеріалу для виготовлення спального місця — тверде дерево, а саме: дуб, бук, кедр, ясен і гевея. Таке ліжко двоспальне в Києві та решті міст вважається вічним, бо термін служби – понад пів століття, хоча фактично набагато довше. У чому особливості кожного масиву:

Дуб. Один із найпопулярніших масивів для виготовлення шляхетних меблів. Деревина має красиву фактуру й малюнок, є міцною і стійкою до будь-яких впливів: чи то температури, чи то вологості. Дубові ліжка не гниють і не піддаються деформації, їх майже неможливо механічно пошкодити. А ще такий масив добре піддається обробці, тому з нього виготовляють як лаконічні, так і дуже вишукані моделі. Термін служби – понад 50 років.

Бук. Міцний, стійкий до механічних ушкоджень та перепаду температур. Має хорошу щільність і привабливу текстуру. Легко піддається фарбуванню та обробці. Єдиний недолік – поглинає вологу, тому не підходить для ванних кімнат. Але є найпопулярнішим у виробництві двоярусних дитячих ліжок і меблів для спальні.

Ясен. Щільний і дуже міцний матеріал, має однорідну текстуру та зручний у роботі. З такої деревини виготовляють стильні й довговічні ліжка, які за характеристиками практично дорівнюють дубовим. Вони стійкі до грибка, вологи та перепадів температур, механічних ушкоджень. З роками не розхитуються і не риплять.

Гевея. Екзотичний матеріал, який набирає популярності. Його відтінки та візерунки оригінальні й незвичні, бо родом із тропіків. А міцність і стійкість до будь-яких умов у кімнаті – одна з найвищих. Гевея витримує як високу температуру, так і неопалюване приміщення. Вона стійка до механічних ушкоджень і не боїться вологи.

Як вибрати дерев’яне ліжко: важливі нюанси

Важливий фактор – бюджет. Якщо є рішення купити ліжко з дерева, потрібно розуміти, що його вартість буде залежати від багатьох нюансів: розміру, конструкції, породи матеріалу. Також на ціну впливатиме наявність різьблення. На сайті можна знайти меблі на будь-який смак з актуальною ціною. Також у магазині «Світ Матраців» зручно отримати консультацію чи скористатися онлайн-фільтром для пошуку моделі. Доступна доставка, а також можливість забрати покупку самостійно в одному із фізичних магазинів. Усі ліжка мають гарантію якості та відповідні сертифікати, тому ви можете бути впевнені в надійності та довговічності продукції.