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Ринок житла під час війни. Президентка Асоціації рієлторів попередила про зворотній бік буму на Заході України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ринок житла під час війни. Президентка Асоціації рієлторів попередила про зворотній бік буму на Заході України
Рієлторка: Справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті
фото з відкритих джерел

Олена Гайдамаха оцінила наслідки трьох років повномасштабної війни для вітчизняного ринку нерухомості

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха звернула увагу на будівельний бум, що спостерігається у західних областях України. За її словами, ця ситуація може мати зворотний ефект після завершення війни. Про це Гайдамаха зауважила в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

«Справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті. Ціни у новобудовах стартують від $950 за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з $1,3 тис. за «квадрат»», – зауважила Гайдамаха.

За словами рієлторки, ця ситуація, за умови завершення війни, може мати зворотній ефект:

«Західні області не мають стільки підприємств та вільних вакансій, щоб забезпечити роботою велику кількість внутрішніх переселенців. Тому їм з часом доведеться продати придбане житло і переїхати, скажімо, у міста-мільйонники у пошуках заробітків».

Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Як повідомлялося, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня. В управлінні її рієлторської агенції зараз перебуває чимало квартир, вартість оренди яких поступово підвищується, але ще не вийшла на ті позиції, які були перед війною, коли одну з таких квартир люди винаймали за 19 тис. грн у місяць плюс комунальні послуги. 

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Теги: будівництво ринок житло квартира нерухомість Львівщина Івано-Франківщина Буковина Закарпаття ціни

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Ринок житла під час війни. Президентка Асоціації рієлторів попередила про зворотній бік буму на Заході України
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