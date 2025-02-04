Ринок житла під час війни. Президентка Асоціації рієлторів попередила про зворотній бік буму на Заході України
Олена Гайдамаха оцінила наслідки трьох років повномасштабної війни для вітчизняного ринку нерухомості
Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха звернула увагу на будівельний бум, що спостерігається у західних областях України. За її словами, ця ситуація може мати зворотний ефект після завершення війни. Про це Гайдамаха зауважила в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».
«Справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті. Ціни у новобудовах стартують від $950 за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з $1,3 тис. за «квадрат»», – зауважила Гайдамаха.
За словами рієлторки, ця ситуація, за умови завершення війни, може мати зворотній ефект:
«Західні області не мають стільки підприємств та вільних вакансій, щоб забезпечити роботою велику кількість внутрішніх переселенців. Тому їм з часом доведеться продати придбане житло і переїхати, скажімо, у міста-мільйонники у пошуках заробітків».
Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».
Як повідомлялося, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня. В управлінні її рієлторської агенції зараз перебуває чимало квартир, вартість оренди яких поступово підвищується, але ще не вийшла на ті позиції, які були перед війною, коли одну з таких квартир люди винаймали за 19 тис. грн у місяць плюс комунальні послуги.
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