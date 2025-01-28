«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС

Ціни на квитки до Польщі та Угорщини зміняться після 1 лютого

«Укрзалізниця» з 1 лютого підвищить ціни на міжнародні рейси до Польщі та Угорщини. Водночас ціни на поїзди до Австрії та Молдови не зміняться. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше для популяризації міжнародних сполучень «Укрзалізниця» погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн.

«Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Польща

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

Угорщина

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті компанії на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами.

Нагадаємо, з 6 лютого «Укрзалізниця» запускає два нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів. Також компанія підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів.

До слова, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.