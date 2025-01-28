Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
Найбільше подорожчає потяг Київ-Варшава
фото з відкритих джерел

Ціни на квитки до Польщі та Угорщини зміняться після 1 лютого

«Укрзалізниця» з 1 лютого підвищить ціни на міжнародні рейси до Польщі та Угорщини. Водночас ціни на поїзди до Австрії та Молдови не зміняться. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше для популяризації міжнародних сполучень «Укрзалізниця» погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн.

«Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Польща

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

  • у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;
  • у вагонах купе – на 9-27%.

Угорщина

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

  • Київ – Варшава – на 37%.
  • Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті компанії на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами.

Нагадаємо, з 6 лютого «Укрзалізниця» запускає два нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів. Також компанія підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів.

До слова, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.

Читайте також:

Теги: Угорщина Польща Укрзалізниця тарифи ціни квиток

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні зросли ціни на мандарини
В Україні зросли ціни на мандарини
Вчора, 04:29
Трамп під час зустрічі з Путіним у Гельсінкі у 2018 році
Трамп підіймає ставки у переговорах з Путіним
23 сiчня, 12:18
Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі
Американська торгова палата виступила проти підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці»
16 сiчня, 12:29
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що чекає подальших рішень
Туск заявив про «прорив» у питанні щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії
10 сiчня, 19:38
Українці матимуть ще один спосіб легального перебування у Польщі
Українці матимуть ще один спосіб легалізувати своє перебування в Польщі
7 сiчня, 13:29
Очільниця Міністерства клімату та довкілля заявила, що Польща готова підтримати енергосистему України
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
7 сiчня, 12:58
Казкові шати Різдва
Казкові шати Різдва
4 сiчня, 21:57
Після повідомлень ЗМІ правоохоронці вже провели низку заходів, зокрема зафіксували запис інциденту
У Варшаві чоловік збив на парковці українку, а потім ще й побив її
4 сiчня, 15:15
Урсула фон дер Ляєн скасувала свої зобов'язання на перші два тижні січня
Президентка Єврокомісії скасувала візит до Польщі через пневмонію
3 сiчня, 17:02

Бізнес

Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку
Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку
«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
Закарпатська фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш
Закарпатська фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш
В Україні з'явиться поштовий банк: Шмигаль розповів деталі
В Україні з'явиться поштовий банк: Шмигаль розповів деталі
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
Майже сотню українських компаній позбулися російського сліду за останні пів року
Майже сотню українських компаній позбулися російського сліду за останні пів року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
22K
Як заохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
19K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
11K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання
11K
Втрати ворога станом на 28 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua