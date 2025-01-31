Скільки коштує «молочка» в Україні та Нігерії: порівняння цін

Молочна продукція в Нігерії не користується такою популярністю, як у країнах Європи

Упаковка звичайного масла в Нігерії коштуватиме приблизно 275 грн

Ціни на деякі молочні продукти, як от вершкове масло, невпинно ростуть по всій Європі, включно з Україною. Молоко, сири – звичні для європейців продукти, без яких буває важко обійтися у щоденному раціоні.

Однак, якщо у Європі такі товари виробляються майже у кожній країні, і ціни попри зростання залишаються, загалом, доступними, то в африканських країнах ситуація інакша.

Зважаючи на клімат, молочна продукція там не виробляється у таких масштабах. Ба більше, десь її не виробляють взагалі, а лише імпортують з Європи, що неабияк впливає на ціну.

«Главком» пропонує порівняти ціни на молочні товари в Нігерії (де взимку на вулиці +40), і в Україні.

Масло

Вибір масла у Нігерії не такий великий як в Україні, можна знайти 3-4 виробника. Звичайно, ціна відрізнятиметься від бренду та якості продукту.

Так, масло бренду Ambassador коштуватиме 5 200N (найрів) – або ж 146 грн за звичайну пачку 200 грам.

Більш дорога марка Emborg обійдеться у 9 800N – або ж 275 грн за 200 грам.

Можливо, після нігерійських цін – ціни на масло в Україні вже не здаватимуться такими високими.

Так, ціни за пачку 180 грам, 73% масової частки жиру стартують від 78 грн. Якщо ж брати солодковершкове екстра (82%) – від 86 грн.

Сир

Вибір сиру в Нігерії теж не потішить різноманіттям. В основному в магазинах тостові сири, які більше підійдуть для сендвічів. Так за пачку тостового чеддера чи гауди доведеться заплатити від 6 700N до 8 200 тис. найрів – або ж, від 188 до 230 грн.

Так, знайти більш якісні сири реально, але і ціна них може спустошити ваш гаманець. Наприклад, за 1 кг сиру чеддер просять – 47 тис. найрів – 1320 грн.

Від вибору сиру в Україні, звичайно, розбігаються очі. За упаковку сиру від 150 грам треба віддати від 78 грн. Акційна упаковка буде близько 55 грн. Сирний продукт буде ще дешевшим – 47 грн.

Молоко

Через спекотний клімат у Нігерії більш популярне ультрапастеризоване молоко, але і звичайне теж можна знайти. В середньому ціна 4 000N – 112 гривень за 1 л.

Знову ж таки, після нігерійських цін – українські потішать. Залежно від бренду та виду молока, його можна придбати як за 37 грн (акційне) так і за 68 грн.

Йогурт

Можливо, йогурт, найбільш непопулярний молочний продукт у Нігерії. Залежно від магазину, десь його можна знайти лише від одного виробника. Так, приблизно пів літра йогурта марки Farmfresh коштуватиме 3 500N – 98 грн, а літр – 6 000N – 169 гривень.

В Україні маленькі питні йогурти часто бувають акційними, як от на фото. За 300 мл йогурта треба віддати близько 30 грн. За 770 мл – близько 70 грн.

Отже, ціни на молочні продукти в Нігерії, порівняно із Україною, точно «кусаються», але це зумовлено багатьма чинниками. До того ж, ця продукція банально не популярна там так, як в Україні.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі». Фільм вперше демонструвався у Західній Африці, а саме у столиці Федеративної Республіки Нігерія – Абуджі. У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.

Також у рамках пам'ятних заходів, присвячених 1000 днів повномасштабної війни Росії проти України, посольство України в Нігерії провело закритий показ фільму ZLO. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».