Тотальний дефіцит ліків: пацієнтські організації попереджають про наслідки ручного регулювання цін

З 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку

Більшість ліків можуть зникнути з українських аптек вже навесні. Про ризики від урядової постанови про стабілізацію цін на лікарські засоби попереджають пацієнтські організації. Про заяву Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів повідомив 24 канал.

«Аптеки закуповуватимуть лише ті ліки, які вони гарантовано зможуть продати. Виробнику держава тепер забороняє компенсовуватиме мінімальний запас препаратів в аптеці, а також гарантувати аптеці продаж нових ліків. Внаслідок цих продуманих дій аптеки триматимуть менший асортимент, дешевших ліків і в меншій кількості», – попереджає пацієнтське обʼєднання.

З 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», яке введено в дію указом Президента. Крім того Верховна Рада проголосувала законопроєкт про зміни до «Закону про лікарські засоби», який глава держави сьогодні підписав. Такі заходи спрямовані на забезпечення прозорого ціноутворення на лікарські засоби, однак вони несуть загрозу і якісному імпорту.

«І без цього незначний для провідних західних фармкомпаній ринок України, зокрема через війну, стане ще менш привабливим внаслідок штучного регулювання ціни на лікарські засоби. В результаті українці не матимуть змоги купити якісні західні ліки, бо їх фактично «заборонять» продавати в Україні», – наголошує Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів.

Пацієнтське обʼєднання закликає змінити рішення РНБО і розробити нові ініціативи, на заміну постанови Кабміну №168, які будуть збалансованими та нівелюватимуть усі ризики для пацієнтів.