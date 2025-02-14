Впав з ліжка. 250-кілограмовому чоловікові знадобилася допомога семи рятувальників

Чоловіе із надлишковою вагою впав з ліжка і не міг сам повернутися назад

Завдяки злагодженим діям сімох рятувальників постраждалому було надано допомогу

Рятувальники Київщини повідомили, що до Служби порятунку Бориспільського району надійшов виклик. Люди просили надати допомогу мешканцю села Чубинське. Виявилося, що чоловік впав із ліжка та не міг самостійно підвестися.

«Проблема полягала у тому, що чоловік має багато надлишкової маси тіла, понад 250 кг», – написали в телеграм-каналі надзвичайники.

Але професійні та злагоджені дії сімох рятувальників та використання спеціальних підручних засобів допомогли повернути чоловіка на ліжко.

У ДСНС зазначають, що це, якраз той випадок, що демонструє важливість оперативного реагування рятувальників на нестандартні ситуації та їхню готовність допомагати громадянам у будь-яких обставинах.

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