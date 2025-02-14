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Впав з ліжка. 250-кілограмовому чоловікові знадобилася допомога семи рятувальників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Впав з ліжка. 250-кілограмовому чоловікові знадобилася допомога семи рятувальників
Чоловіе із надлишковою вагою впав з ліжка і не міг сам повернутися назад
фото: ДСНС Київщини, Telegram

Завдяки злагодженим діям сімох рятувальників постраждалому було надано допомогу

Рятувальники Київщини повідомили, що до Служби порятунку Бориспільського району надійшов виклик. Люди просили надати допомогу мешканцю села Чубинське. Виявилося, що чоловік впав із ліжка та не міг самостійно підвестися.

«Проблема полягала у тому, що чоловік має багато надлишкової маси тіла, понад 250 кг», – написали в телеграм-каналі надзвичайники.

Але професійні та злагоджені дії сімох рятувальників та використання спеціальних підручних засобів допомогли повернути чоловіка на ліжко.

У ДСНС зазначають, що це, якраз той випадок, що демонструє важливість оперативного реагування рятувальників на нестандартні ситуації та їхню готовність допомагати громадянам у будь-яких обставинах. 

Нагадаємо, епідемія ожиріння захоплює світ. Прогнози вчених невтішні - до 2025 року п'ята частина населення Землі може мати надмірну вагу. В Україні вже сьогодні кожен четвертий має ожиріння. Зрозуміти, що у вас вже запущений процес ожиріння можна елементарно.

До слова, пенсіонерка з США схудла на 28 кілограмів за пів року і розкрила секрет своєї боротьби із зайвою вагою. Карні познайомилася з Отем Калабрезе (Autumn Calabrese), популярною фітнес-інструкторкою, і вирішила спробувати виконати її 21-денний курс тренувань. Він включав в себе силові і кардіо заняття, а також передбачав відмову від шкідливих звичок і перехід на правильне харчування.

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Теги: чоловік ліжко

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