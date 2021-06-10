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    Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса, – гендиректор ДТЭК

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    Генеральный директор ДТЭК и член наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине Максим Тимченко - Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса, – гендиректор ДТЭК
    Генеральный директор ДТЭК и член наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине Максим Тимченко

    «Только совместные усилия позволят достичь глобальных целей и противодействовать изменениям климата», – Тимченко

    Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса.

    Об этом заявил генеральный директор ДТЭК и член наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине Максим Тимченко.

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    Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса, – гендиректор ДТЭК
    Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса, – гендиректор ДТЭК
    Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса, – гендиректор ДТЭК

    «Мир меняется и ответственность за будущее лежит не только на государстве или политиках, но и на бизнесе. Цели устойчивого развития ООН должны стать ценностным и практическим ориентиром для развития большего количества компаний в Украине», – подчеркнул Максим Тимченко.

    По его словам, ДТЭК готов предоставлять экспертизу в вопросах устойчивого развития и делиться собственным опытом. Только совместные усилия позволят достичь глобальных целей и противодействовать изменениям климата.

    Как отмечает пресс-служба, ДТЭК в 2007 году одним из первых в Украине присоединился к Глобальному договору ООН и интегрировал в ESG-стратегию 12 Целей устойчивого развития ООН. Компания стремится отвечать интересам общества в более широком контексте.

    «Именно поэтому усилия ДТЭК в сфере устойчивого развития направлены на уменьшение влияния на окружающую среду и рациональное использование ресурсов, повышение промышленной безопасности и сохранение здоровья персонала, этическое ведение бизнеса и соблюдение антикоррупционных стандартов, открытый диалог с обществом и сотрудниками», – отмечает пресс-служба.

    Также ДТЭК регулярно отчитывается о достижении прогресса по взятым на себя обязательствам по каждому из четырех основных блоков: экология, права человека, противодействие коррупции и трудовые отношения.

    «Продвигать устойчивое развитие через отдельные компании возможно, но это работа в длинную. Гораздо легче работать в подготовленной среде, в устойчивой экосистеме. Наблюдательный совет Глобального договора ООН в Украине помогает развивать именно такую экосистему, коммуницировать важность включения Целей устойчивого развития бизнесом, тем самым помогая расти нашей сети», – отметила генеральный директор Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук

    Напомним, глобальный договор ООН является крупнейшей в мире инициативой корпоративной социальной ответственности. Сеть Глобального Договора в Украине является официальным представителем всемирной сети Глобального договора ООН и платформой для диалога между бизнесом, инвесторами, общественностью, органами местного самоуправления и правительством.

    Теги: экология права человека наблюдательный совет ДТЭК
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    Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса, – гендиректор ДТЭК