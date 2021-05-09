До дружини Сергія Лещенка і нього самого мають бути застосовані персональні санкції – нардеп

«За моїми даними, Настя Топольська по кілька разів на рік відвідує окупований Росією Крим»

Ситуація, коли Анастасія Топольська, дружина члена Наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, їде до Москви на гастролі – недопустима, і має бути розслідувана правоохоронними органами. Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Зараз у соцмережах жваво обговорюється сьогоднішній «концерт» дружини члена Наглядової ради державної «Укрзалізниці», колишнього народного депутата Сергія Лещенка, в нічному клубі в Москві. Це дійсно потворно і аморально, коли українські артисти розважають публіку в Москві у той час, як Росія веде кровопролитну війну проти України», – написав нардеп.

Водночас він нагадав, що для дружини Лещенка концерти в Москві вже давно стали нормою, як і візити на анексований Росією Крим.

«За моїми даними, Настя Топольська по кілька разів на рік відвідує окупований Росією Крим. Зокрема, 23 та 27 лютого 2019 року вона перетинала пункт пропуску Чонгар. Повторна поїздка до окупованого Криму дружини Лещенка відбулася 20-24 вересня 2019 року», – вказав Наливайченко.

Він висловив переконання, що відвідини Топольською тимчасово окупованої Росією території України під час війни мають бути ретельно розслідувані компетентними правоохоронними органами.

«Санкції за підтримку і розважання агресора мають бути застосовані персонально, тут і зараз», – резюмував нардеп.

Як стало відомо, 8-9 травня Анастасія Топольська буде виступати у московському клубі «Мутабор». А в мережі вже з'явилися чутки, що в Москві вона «проводить приємний відпочинок і зустрічається з багатьма цікавими людьми».

Раніше Тимчасова слідча комісія по УЗ, яку створила Верховна рада, визнала незадовільною роботу Наглядової ради, членом якої є Сергій Лещенко. У свою чергу політик Борислав Береза оприлюднив документи, згідно з якими, окрім шалених зарплат, УЗ також більш ніж 5 млн грн витратила на перельоти та харчування членів Наглядової ради. Також до послуг членів НР був пароход «Хвиля», кожен рейс якого обходився компанії в 600 тис грн.

Нагадаємо, Укрзалізниця у 2020 році отримала 11,9 млрд чистих збитків.